Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:45

Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ

Политолог Кортунов: восточный фланг ЕС хотел начать конфликт с РФ в 2021 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны восточного фланга Евросоюза намеревались спровоцировать конфликт с Россией в 2021 году, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, Польша и страны Прибалтики сорвали планы бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по проведению саммита ЕС и России.

Я помню эту ситуацию и даже обсуждал ее с немецкими дипломатами в Москве. Это было летом 2021 года, после встречи президента РФ [Владимира] Путина и экс-главы США [Джо] Байдена. Встреча прошла в Женеве. Нельзя сказать, что она была очень плодотворна, но диалог начался, какие-то надежды стали возникать. Тогда Меркель выступила с заявлением, что как-то нехорошо получается, что США с Россией общаются, и в том числе на высшем уровне, а Европа нет. И она предложила провести саммит ЕС и России летом или осенью 2021 года, но мнения разделились. Часть стран ЕС эту идею поддержала, а восточный фланг выступил против. Уже тогда эти страны — Польша, Эстония, Латвия и Литва — были настроены против РФ, были готовы к эскалации, — отметил Кортунов.

По его словам, эти государства считали потенциальный диалог фактическим признанием правомерности требований России, что является неявным признанием изменения статуса Крыма. Он подчеркнул, что в Евросоюзе решения принимаются консенсусом и даже несколько стран, выразивших несогласие, смогли сорвать эту инициативу.

Меркель, поскольку она уже тогда была на излете своей политической карьеры, не стала или не смогла продавить эту идею. Наверное, при других обстоятельствах можно было как-то настоять, убедить этих лидеров в том, что такой диалог необходим, но этого сделано не было. Наверное, это сыграло определенную роль в дальнейшем обострении ситуации не только в российско-украинском измерении, но и касательно отношений между РФ и Западом в целом, — заключил Кортунов.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. По ее словам, в 2021 году они саботировали попытку решить конфликт и наладить конструктивный диалог с президентом Путиным.

Россия
США
Евросоюз
Ангела Меркель
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
В России раскрыли «гиен» Европы
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.