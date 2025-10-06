Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ

Страны восточного фланга Евросоюза намеревались спровоцировать конфликт с Россией в 2021 году, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, Польша и страны Прибалтики сорвали планы бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по проведению саммита ЕС и России.

Я помню эту ситуацию и даже обсуждал ее с немецкими дипломатами в Москве. Это было летом 2021 года, после встречи президента РФ [Владимира] Путина и экс-главы США [Джо] Байдена. Встреча прошла в Женеве. Нельзя сказать, что она была очень плодотворна, но диалог начался, какие-то надежды стали возникать. Тогда Меркель выступила с заявлением, что как-то нехорошо получается, что США с Россией общаются, и в том числе на высшем уровне, а Европа нет. И она предложила провести саммит ЕС и России летом или осенью 2021 года, но мнения разделились. Часть стран ЕС эту идею поддержала, а восточный фланг выступил против. Уже тогда эти страны — Польша, Эстония, Латвия и Литва — были настроены против РФ, были готовы к эскалации, — отметил Кортунов.

По его словам, эти государства считали потенциальный диалог фактическим признанием правомерности требований России, что является неявным признанием изменения статуса Крыма. Он подчеркнул, что в Евросоюзе решения принимаются консенсусом и даже несколько стран, выразивших несогласие, смогли сорвать эту инициативу.

Меркель, поскольку она уже тогда была на излете своей политической карьеры, не стала или не смогла продавить эту идею. Наверное, при других обстоятельствах можно было как-то настоять, убедить этих лидеров в том, что такой диалог необходим, но этого сделано не было. Наверное, это сыграло определенную роль в дальнейшем обострении ситуации не только в российско-украинском измерении, но и касательно отношений между РФ и Западом в целом, — заключил Кортунов.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. По ее словам, в 2021 году они саботировали попытку решить конфликт и наладить конструктивный диалог с президентом Путиным.