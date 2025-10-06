Политолог объяснил нападки Меркель на Польшу и страны Прибалтики

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель хочет стать новым председателем Европейской комиссии, сменив на посту Урсулу фон дер Ляйен, выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, для этого ей необходим политический вес и особые аргументы, которые она пытается получить, критикуя позицию Польши и стран Прибалтики по поводу России.

Идут слухи, что в руководстве Брюсселя недовольны волюнтаризмом и вождизмом фон дер Ляйен. Те же слухи ссылаются на некие закулисные интриги, проводимые якобы с целью посадить президента Франции Эммануэля Макрона на пост главы ЕК [после его ухода с должности в следующем году]. Не исключено, что Меркель, которая вернулась в политическую жизнь, имеет собственные амбиции возглавить евробюрократию в Брюсселе. И ее аргумент «вы там все не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю» может действительно сыграть ей на руку, — пояснил Рар.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики являются косвенными виновниками начала спецоперации ВС России на Украине, так как в 2021 году эти государства саботировали попытку решения конфликта и поиска конструктивного диалога с Путиным. По ее словам, предложенная ею инициатива заключала в себе новый формат диалога между ЕС и РФ.