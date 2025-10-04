Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 13:40

Турецкий суп Мерджимек. Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы еще не пробовали турецкий чечевичный суп Мерджимек, вы многое упустили! Это блюдо — настоящая душа Стамбула в тарелке. Густой, ароматный, согревающий до кончиков пальцев, он идеально подходит для прохладного дня. Мне его подарила рецептом подруга, которая живет в Турции, и с тех пор это наш семейный фаворит. Что же в нем особенного? Нежная текстура, которую создает красная чечевица, и волшебный аромат тмина и сушеной мяты. Этот суп — доказательство того, что из простейших продуктов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Он готовится быстро и без сложных ухищрений.

Для супа вам понадобится: 1 стакан красной чечевицы, 1 средняя морковь, 1 луковица, 3-4 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка тмина, 1 чайная ложка сушеной мяты, 1,5 литра овощного или куриного бульона (можно и воды), соль и перец по вкусу, а также долька лимона для подачи. Лук и морковь мелко нарежьте кубиком. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте тмин и прогрейте его секунд 30, чтобы раскрылся аромат. Промытую красную чечевицу отправьте к овощам, залейте бульоном и варите около 20 минут, пока чечевица полностью не разварится.

Снимите кастрюлю с огня и пробейте суп погружным блендером до состояния нежного крем-супа. Если он получился слишком густым, просто разведите его горячей водой до нужной консистенции. Снова поставьте на плиту, добавьте сушеную мяту, соль и перец. Дайте покипеть буквально пару минут. При подаче в каждую тарелку выдавите немного сока из дольки лимона — это обязательный штрих, который освежает вкус! По традиции его часто подают с сухариками и долькой лимона. Приятного аппетита!

