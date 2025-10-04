Обалденный отрывной пирог «Яблочные рожки». Не шарлотка — получается мягким, воздушным! Быстро разбирают на порции

Отрывной пирог «Яблочные рожки» — невероятно нежный, сочный и красивый. Его главная фишка в том, что он состоит из отдельных булочек-рожков, которые легко отламываются от общей основы. Не нужно резать ножом, просто отломи себе кусочек и наслаждайся! Это идеальный вариант для чаепития с друзьями или семьей, когда каждый может легко взять свою порцию. Пирог всегда получается пышным и воздушным, а яблочная начинка с корицей делает его по-настоящему осенним лакомством.

Для теста нам понадобится: 500 мл кефира, 2 яйца, 100 г сахара, щепотка соли, 10 г сухих дрожжей и около 600-700 г муки. Для начинки берем 3-4 крупных яблока, 100 г сахара (можно смешать с корицей) и 50 г сливочного масла. В теплом кефире растворяем дрожжи и сахар, оставляем на 10 минут. Добавляем яйца, соль и постепенно вводим муку, замешивая мягкое тесто. Оставляем его в тепле на 1-1.5 часа. Яблоки чистим и нарезаем мелкими кубиками. Подошедшее тесто обминаем и раскатываем в большой прямоугольник. Смазываем растопленным маслом, посыпаем сахаром с корицей и равномерно распределяем яблоки. Сворачиваем пласт в рулет и нарезаем на 12-14 частей. Каждую часть выкладываем в смазанную маслом форму срезом вверх, немного приминая. Оставляем на 20 минут для расстойки, затем выпекаем при 180°C 30-35 минут до золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.