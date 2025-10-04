Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 13:48

В российском городе из-за ВСУ пришлось приостановить работу трех ТЦ

Гладков заявил, что из-за ВСУ в Белгороде временно остановлена работа ТЦ и рынка

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгороде была временно прекращена работа трех торговых центров, а также одного рынка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем обращении к жителям города он пояснил, что данная мера связана с атаками беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Уважаемые жители Белгорода! В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и возле магазина «1000 Мелочей», — сказал руководитель.

Ранее Гладков говорил, что за сутки Белгород подвергся двум ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атак повреждения получили объекты инфраструктуры, несколько гаражных сооружений и два автомобиля.

До этого глава региона информировал о том, что в ходе обстрелов по Белгородской области ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц. Все пострадавшие были госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи. Также к списку раненых добавился один участник сил самообороны.

Вячеслав Гладков
Белгород
торговые центры
ВСУ
