29 сентября 2025 в 09:26

В Белгороде рассказали о повреждениях после ударов ВСУ

Гладков: после ударов ВСУ в Белгороде повреждены инфраструктура и гаражи

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Повреждены объекты инфраструктуры, гаражи и два транспортных средства.

Повреждены объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрелов ВСУ по Белгородской области двое гражданских получили ранения и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. К числу пострадавших также добавился боец самообороны. В результате ударов повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона. Зафиксированы разрушения кровель, остекления зданий, а также повреждения систем газоснабжения.

До этого Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде. В городе наблюдаются перебои с электричеством, местные власти оценивают ущерб от атаки украинской армии. В некоторых местах уже включили запасные источники питания.

атаки ВСУ
разрушения
Белгород
Белгородская область
Вячеслав Гладков
