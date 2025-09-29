В Белгороде рассказали о повреждениях после ударов ВСУ

Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Повреждены объекты инфраструктуры, гаражи и два транспортных средства.

Повреждены объект инфраструктуры, 10 гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрелов ВСУ по Белгородской области двое гражданских получили ранения и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. К числу пострадавших также добавился боец самообороны. В результате ударов повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона. Зафиксированы разрушения кровель, остекления зданий, а также повреждения систем газоснабжения.

До этого Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде. В городе наблюдаются перебои с электричеством, местные власти оценивают ущерб от атаки украинской армии. В некоторых местах уже включили запасные источники питания.