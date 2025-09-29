Стало известно о пострадавших после ракетного обстрела Белгорода

В результате обстрелов ВСУ по Белгородской области двое гражданских получили ранения и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи, сообщил губернатор региона в Telegram-канале. К числу пострадавших также добавился боец самообороны.

Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — заявил губернатор.

В результате ударов повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона. Зафиксированы разрушения кровель, остекления зданий, а также повреждения систем газоснабжения.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 760 украинских беспилотников. Большая часть атак была предотвращена над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о повреждениях пяти жилых зданий, включая многоквартирные дома, в центре Новороссийска после атаки украинских беспилотников. По его информации, также пострадало здание гостиницы.