Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю перехватила 760 беспилотников Вооруженных сил Украины над населенными пунктами Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Большая часть атак была предотвращена над Донецком, Макеевкой и Горловкой.
Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращено 760 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 488 беспилотников, над Горловкой — 272, — говорится в сообщении.
По данным источника, украинские войска продолжают использовать тактику комбинированных налетов на мирные города. Противник применял ударные и разведывательные дроны, а также фальшивые аппараты для вскрытия систем ПВО. Так, в районе Донецка был перехвачен беспилотник «Баба-яга» с боевыми зарядами, в Макеевке — ударный «Журавец», под Горловкой — FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами.
Ранее силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника на подлете к Ярославлю. Губернатор Михаил Евраев сообщил о незначительных повреждениях кровли частного дома. При этом обошлось без пострадавших.