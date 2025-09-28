Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:35

Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю

Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 760 дронов ВСУ за неделю

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю перехватила 760 беспилотников Вооруженных сил Украины над населенными пунктами Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Большая часть атак была предотвращена над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращено 760 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 488 беспилотников, над Горловкой — 272, — говорится в сообщении.

По данным источника, украинские войска продолжают использовать тактику комбинированных налетов на мирные города. Противник применял ударные и разведывательные дроны, а также фальшивые аппараты для вскрытия систем ПВО. Так, в районе Донецка был перехвачен беспилотник «Баба-яга» с боевыми зарядами, в Макеевке — ударный «Журавец», под Горловкой — FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами.

Ранее силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника на подлете к Ярославлю. Губернатор Михаил Евраев сообщил о незначительных повреждениях кровли частного дома. При этом обошлось без пострадавших.

