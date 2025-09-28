Три украинских дрона уничтожили на подлете к российскому городу

В воскресенье, 28 сентября, на подлете к Ярославлю были уничтожены три дрона ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Михаил Евраев. По его словам, в результате происшествия нет пострадавших, однако получила повреждения крыша частного дома.

На подлете к Ярославлю отражена террористическая атака трех украинских БПЛА. В результате незначительно повреждена кровля индивидуального жилого дома, пострадавших нет, — написал губернатор.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, разрушений на земле также не зафиксировано, подчеркнул глава региона.

До этого стало известно, что в результате атаки украинских БПЛА на территории производственного предприятия в Шебекино пострадали три мирных жителя. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина и две женщины были госпитализированы.