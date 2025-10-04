На Западе узнали о планах ЕС внести в черный список еще сотню танкеров

На Западе узнали о планах ЕС внести в черный список еще сотню танкеров EuObserver: ЕС внесет 120 танкеров в черный список за якобы связи с Россией

Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций включит еще 120 судов в черный список, сообщает издание EuObserver со ссылкой на просмотренный документ. Согласно ему, данные суда якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Помимо этого, ЕС готовит основания для задержания 16 танкеров без флага при их заходе в Балтийское море. Таким образом в черном списке Евросоюза окажутся 568 судов.

Согласно внутренним документам, попавшим в EUobserver, в рамках 19-го пакета санкций ЕС намерен внести в черный список еще 120 нефтяных танкеров, — говорится в публикации.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что лидеры стран Европы санкциями в отношении Москвы загнали себя в «антироссийское болото». По его словам, политики не могут выбраться из него и приступить к урегулированию конфликта на Украине.

До этого Евросоюз принял решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации. Специальный санкционный режим, связанный с обвинениями в «гибридных действиях», был продлен до 9 октября 2026 года.