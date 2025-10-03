Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»

Евросоюз принял решение о продлении ограничительных мер в отношении Российской Федерации, сообщили в Совете ЕС. Специальный санкционный режим, связанный с обвинениями в «гибридных действиях», был продлен до 9 октября следующего года.

Совет сегодня принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год, до 9 октября 2026 года, в свете продолжающейся гибридной деятельности России <...> против ЕС, его государств-членов и партнеров, — сказано в сообщении.

Меры воздействия включают в себя заморозку активов и визовые запреты для граждан и юридических лиц. Под ограничения подпадают 47 физических лиц и 15 организаций, которые, по версии ЕС, причастны к указанной деятельности.

Ранее сообщилось, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства, сказано в материале.