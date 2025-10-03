Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 14:44

Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз принял решение о продлении ограничительных мер в отношении Российской Федерации, сообщили в Совете ЕС. Специальный санкционный режим, связанный с обвинениями в «гибридных действиях», был продлен до 9 октября следующего года.

Совет сегодня принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год, до 9 октября 2026 года, в свете продолжающейся гибридной деятельности России <...> против ЕС, его государств-членов и партнеров, — сказано в сообщении.

Меры воздействия включают в себя заморозку активов и визовые запреты для граждан и юридических лиц. Под ограничения подпадают 47 физических лиц и 15 организаций, которые, по версии ЕС, причастны к указанной деятельности.

Ранее сообщилось, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства, сказано в материале.

Евросоюз
Россия
санкции
Совет ЕС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Россиянин хотел освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Европарламент ждет историческое голосование по вотумам недоверия
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.