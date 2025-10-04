Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 13:37

Нетаньяху принял сенсационное решение по Газе после встречи с Трампом

Израиль свернул операцию по захвату Газы после заявления Трампа

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Армия обороны Израиля свернула операцию по захвату Газы, сообщили в эфире радио Galei Tzahal. Решение принято по итогам консультаций с США и одобрения плана американского президента Дональда Трампа. Речь идет о сокращении активности в Газе «до минимума» и обороне в секторе.

После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сократить активность в Газе «до минимума» и проводить только оборонительные действия в секторе, — сообщила радиостанция.

Ранее Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. По его словам, это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил о поддержке мирного плана Трампа по сектору Газа. При этом глава правительства предупредил, что в случае саботажа со стороны ХАМАС его страна готова действовать самостоятельно.

