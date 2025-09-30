Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нетаньяху и Трамп сошлись в вопросе по сектору Газа

Нетаньяху поддержал план Трампа по завершению военных действий в секторе Газа

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке мирного плана американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа. При этом израильский политик предупредил, что в случае саботажа со стороны ХАМАС его страна готова действовать самостоятельно.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с Трампом после переговоров в Белом доме. Нетаньяху подчеркнул, что американское предложение соответствует ключевым принципам Израиля: возвращению всех заложников, полному разоружению ХАМАС и демилитаризации Газы.

В случае если ХАМАС отвергнет план или примет его, но, по сути, сделает все возможное, чтобы ему противостоять, то Израиль завершит работу самостоятельно, — добавил премьер.

Особо было отмечено, что Израиль сохранит контроль над периметром безопасности вокруг сектора Газа на обозримую перспективу. Нетаньяху также выразил принципиальную позицию относительно недопущения к управлению сектором нынешней Палестинской администрации без ее кардинальных реформ. Премьер-министр подтвердил готовность к поэтапному выводу войск при условии выполнения всех соглашений.

Ранее сообщалось, что служебный автомобиль Секретной службы США загорелся в непосредственной близости от Белого дома. Инцидент произошел в понедельник утром, незадолго до запланированной встречи Трампа с Нетаньяху.

