30 сентября 2025 в 01:26

Машина Секретной службы США вспыхнула у Белого дома

People: автомобиль Секретной службы загорелся перед встречей Трампа с Нетаньяху

Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, США Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, США Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

Служебный автомобиль Секретной службы США загорелся в непосредственной близости от Белого дома. Инцидент произошел в понедельник утром незадолго до запланированной встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает журнал People

Пожар случился на перекрестке 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню примерно в 10:00 по местному времени. По предварительным данным, возгорание было вызвано неисправностью электрооборудования транспортного средства.

Как сообщили представители Секретной службы, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент не повлиял на график работы президента Трампа, который в этот день проводил важные переговоры с израильским премьер-министром.

Накануне переговоров Трамп анонсировал «что-то особенное» в контексте ближневосточного урегулирования. Он отметил наличие у региона «реального шанса на величие».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о содержательных переговорах с американским лидером. Встреча глав государств состоялась 25 сентября в Белом доме, одной из центральных тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Разговор прошел в «дружеской атмосфере».

пожары
Белый дом
Беньямин Нетаньяху
машины
