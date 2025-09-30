Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 00:36

Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме

Эрдоган заявил, что тема Украины стала основной на переговорах с Трампом

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о содержательных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча глав государств состоялась 25 сентября в Белом доме, одной из центральных тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.

По словам турецкого лидера, в дружественной атмосфере были рассмотрены и другие вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В их числе энергетика и инвестиции.

Стороны обсудили двустороннюю торговлю, энергетику, инвестиции и оборонную промышленность. Кроме того, речь шла о шагах, которые необходимо предпринять для достижения торгового целевого показателя в $100 млрд.

Президенты затронули ситуацию в секторе Газа и поддержание стабильности в Сирии. В ходе визита были подписаны соглашения о поставках газа и развитии мирной атомной энергетики.

Трамп выразил надежду на отказ Турции от закупок российской нефти, однако, по информации дипломатических источников, энергетическая политика Анкары пока остается неизменной. Переговоры продемонстрировали активизацию диалога между странами по широкому кругу международных проблем.

Ранее Эрдоган подчеркнул, что действия неких «баронов войны» приводят к эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что эти государства «подливали бензин в огонь», однако не стал раскрывать их названий.

Реджеп Эрдоган
Дональд Трамп
переговоры
Украина
