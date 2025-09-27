Действия неких «баронов войны» приводят к эскалации конфликта на Украине, заявил на дипломатическом форуме Bosphorus президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что эти государства «подливали бензин в огонь», однако не стал раскрывать их названий.

В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира. Сейчас мы предпринимаем аналогичные усилия в Газе, — сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс и Евросоюз противостоят России, используя Украину. На совещании министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» дипломат подчеркнул, что именно Запад стоит за кризисом в Киеве.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что Украина будет получать непрерывный поток американского оружия. Он также выразил готовность Североатлантического альянса покрыть все расходы. При этом генсек подчеркнул, что президент США Дональд Трамп вряд ли изменит свою истинную позицию по Украине.