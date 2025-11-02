Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА

Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА Кравченко: угроза атаки беспилотников объявлена на территории Новороссийска

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил в своем Telegram-канале глава муниципального образования Андрей Кравченко. Городские службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные инциденты.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА), — написал градоначальник.

На территории города введен особый режим функционирования систем противовоздушной обороны. Жителям и гостям Новороссийска рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила безопасности.

Местные власти следят за развитием ситуации и поддерживают постоянный контакт с региональными оперативными службами. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по обеспечению защиты критически важных объектов городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей над территорией России. Вечером 1 ноября с 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.