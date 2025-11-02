Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 01:01

Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА

Кравченко: угроза атаки беспилотников объявлена на территории Новороссийска

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил в своем Telegram-канале глава муниципального образования Андрей Кравченко. Городские службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные инциденты.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА), — написал градоначальник.

На территории города введен особый режим функционирования систем противовоздушной обороны. Жителям и гостям Новороссийска рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила безопасности.

Местные власти следят за развитием ситуации и поддерживают постоянный контакт с региональными оперативными службами. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по обеспечению защиты критически важных объектов городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей над территорией России. Вечером 1 ноября с 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Новороссийск
угрозы
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России
Трехлетняя девочка погибла во время купания на европейском курорте
Поход за очередным чемпионством? ЦСКА уничтожил команду из топ-4
Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране
Фильм Андреасяна, жизнь после болезни, ТЭФИ: где сейчас Костомаров
Еще два российских аэропорта закрылись для пассажиров
«Это будет жестко»: Трамп пригрозил Нигерии вторжением
Гороскоп на 2 ноября: успех Овна и тест на терпение для Тельца
Песни на русском, помощь ВСУ, любовь к Америке: как сейчас живет Наргиз
Приметы 2 ноября: Артемьев день — квасим капусту и отказываемся от картошки
Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА
«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин
Комбриг ВСУ попытался свалить вину за гибель своих солдат на других
Тренер ЦСКА оценил игру своей команды против «Локомотива-Кубани»
Фаза Луны сегодня, 2 ноября 2025 года. Идем в театр, ждем прибыль
Мосбиржа определилась с выбором новой штаб-квартиры
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 ноября 2025 года
Россия добавила в санкционный список двух граждан Украины
Рак, пять операций, загулы Ягудина, тяжелые роды: как живет Тотьмянина
Полеты временно прекращены над одним из российских городов
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.