02 ноября 2025 в 02:04

Трехлетняя девочка погибла во время купания на европейском курорте

Daily Star: трехлетняя британка погибла в бассейне на отдыхе на острове Родос

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Трагический инцидент произошел на греческом острове Родос, где трехлетняя британская девочка погибла в результате несчастного случая во время купания в отеле. По информации издания Daily Star, ребенок находился под присмотром дяди, который оставил девочку без наблюдения примерно на десять минут.

За это время произошло непоправимое — девочку обнаружили без сознания в воде бассейна. В критическом состоянии ребенка экстренно доставили в местную больницу на Родосе, а затем перевели в более специализированное медицинское учреждение на Крите.

Несмотря на предпринятые усилия врачей, состояние девочки оставалось тяжелым. Для продолжения лечения был организован срочный перевод с помощью вертолета в Великобританию, где спустя 12 дней после происшествия медики констатировали смерть.

Расследование инцидента выявило серьезные недостатки в организации безопасности на территории отеля. Как установили проверяющие, в районе бассейна отсутствовал дежурный инструктор, а также не было предусмотрено необходимое спасательное оборудование.

Ранее сообщалось, что немецкий турист погиб прямо на глазах у родных на Корсике. Мужчина вместе с женой и двумя детьми пошел купаться во время шторма в реке, неожиданно уровень воды поднялся, и 45-летнего европейца унесло течением.

