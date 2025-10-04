Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:00

Завтрак из пачки теста и капусты! Нежные треугольники с капустой и яйцом — как в Турции, только вкуснее!

Эти треугольники с капустой и яйцом стали для меня настоящим спасением. Хрустящее, золотистое тесто и сочная, ароматная начинка внутри — это сочетание покоряет раз и навсегда. Что мне особенно нравится, так это то, что их можно готовить из самого простого теста — покупного слоеного или даже из обычного кефирного. А начинка получается такой нежной и полезной. Моя семья готова есть эти треугольники хоть каждый день, с чаем или на обед. Это блюдо никогда не надоедает!

Для начинки нам понадобится 300 грамм белокочанной капусты, 3 вареных яйца, 1 небольшая луковица, соль, перец и немного укропа. Капусту мелко шинкуем, лук режем кубиком. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, добавляем капусту, тушим под крышкой около 15 минут до мягкости, периодически помешивая. В конце солим и перчим. Оставляем остывать. Яйца нарезаем кубиками, смешиваем с остывшей капустой и мелко рубленным укропом. Тесто раскатываем в пласт, нарезаем на квадраты. На каждый квадрат выкладываем столовую ложку начинки, складываем тесто по диагонали, формируя треугольник, и тщательно защипываем края. Выпекаем на противне, смазанном маслом, в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до румяной корочки. Подаем горячими со сметаной!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

