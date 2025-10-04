Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 10:30

Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке! Лёгкий и освежающий салат, где нежная текстура авокадо идеально дополняет хрустящие овощи. Идеальный выбор для полезного перекуса или лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 200 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сок лимонный — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Паста миндальная или арахисовая — 1 ст. л.
  • Петрушка — 1/2 пучка
  • Вода — 5 ст. л.
  • Соль морская — 3/4 ч. л.
  • Укроп — для подачи

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните с солью. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Для соуса мякоть авокадо взбейте блендером с лимонным соком, оливковым маслом, ореховой пастой и водой до кремообразной консистенции.
  2. Добавьте измельчённую петрушку. Соедините овощи с соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте, украсив веточками укропа.

Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока и щепотку молотого кумина в соус.

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

