Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!

Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!

Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке! Лёгкий и освежающий салат, где нежная текстура авокадо идеально дополняет хрустящие овощи. Идеальный выбор для полезного перекуса или лёгкого ужина.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 200 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Авокадо — 1 шт.

Сок лимонный — 2 ст. л.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Паста миндальная или арахисовая — 1 ст. л.

Петрушка — 1/2 пучка

Вода — 5 ст. л.

Соль морская — 3/4 ч. л.

Укроп — для подачи

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните с солью. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Для соуса мякоть авокадо взбейте блендером с лимонным соком, оливковым маслом, ореховой пастой и водой до кремообразной консистенции. Добавьте измельчённую петрушку. Соедините овощи с соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте, украсив веточками укропа.

Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока и щепотку молотого кумина в соус.

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.