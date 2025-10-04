Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке! Лёгкий и освежающий салат, где нежная текстура авокадо идеально дополняет хрустящие овощи. Идеальный выбор для полезного перекуса или лёгкого ужина.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 200 г
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Паста миндальная или арахисовая — 1 ст. л.
- Петрушка — 1/2 пучка
- Вода — 5 ст. л.
- Соль морская — 3/4 ч. л.
- Укроп — для подачи
Приготовление
- Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните с солью. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Для соуса мякоть авокадо взбейте блендером с лимонным соком, оливковым маслом, ореховой пастой и водой до кремообразной консистенции.
- Добавьте измельчённую петрушку. Соедините овощи с соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте, украсив веточками укропа.
Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока и щепотку молотого кумина в соус.
