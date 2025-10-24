Хрустящие огурчики по-корейски: закрываю так — зимой уплетаем всей семьей вкуснейшую закуску

Эти огурчики по-корейски — именно та закуска, которую готовишь снова и снова. Они получаются невероятно хрустящими, в меру острыми и пикантными, с ярким вкусом восточных специй. Такая консервация станет настоящей звездой любого стола — от повседневного ужина до праздничного застолья.

Готовлю я так: 2,5 кг свежих огурцов нарезаю тонкими кружочками, 600 г моркови натираю на специальной терке для корейской моркови. Добавляю 5 измельченных зубчиков чеснока. В отдельной посуде смешиваю 100 г сахара, 60 г соли, по чайной ложке молотого кориандра и паприки, половину чайной ложки черного перца. Этой сухой смесью посыпаю овощи, перемешиваю и оставляю на 2-3 часа, чтобы они пустили сок. Затем добавляю 110 мл уксуса и столько же растительного масла, тщательно все перемешиваю. Раскладываю салат по стерильным банкам, заливаю образовавшимся маринадом и стерилизую в кипящей воде 20–25 минут. Закатываю крышками, укутываю до полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.