29 сентября 2025 в 12:00

Салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками: простой рецепт обалденной закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками: простой рецепт обалденной закуски! Аппетитные яичные блинчики, нарезанные соломкой, придают блюду особую нежность и делают его текстуру еще интереснее. Отличный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.

Ингредиенты

  • Палочки крабовые — 220 г
  • Помидоры — 2-3 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца — 2-3 шт. (для блинчиков)
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Мука — 1 ст. л. (для блинчиков)
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Приготовьте тонкие яичные блинчики: взбейте яйца с солью и мукой до однородности, обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон и остудите. Остывшие блинчики нарежьте тонкой соломкой. Крабовые палочки, болгарский перец и помидоры (без сочной сердцевины) нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной терке.
  2. Для заправки смешайте майонез с чесноком, пропущенным через пресс. В салатнике соедините все ингредиенты, включая нарезанные блинчики, аккуратно перемешайте с заправкой и сразу подавайте. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат «Тропики» за 10 минут. Обалденное сочетание ветчины и ананасов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
