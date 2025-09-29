Салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками: простой рецепт обалденной закуски

Салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками: простой рецепт обалденной закуски! Аппетитные яичные блинчики, нарезанные соломкой, придают блюду особую нежность и делают его текстуру еще интереснее. Отличный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.

Ингредиенты

Палочки крабовые — 220 г

Помидоры — 2-3 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Сыр твердый — 100 г

Яйца — 2-3 шт. (для блинчиков)

Чеснок — 1-2 зубчика

Мука — 1 ст. л. (для блинчиков)

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Приготовьте тонкие яичные блинчики: взбейте яйца с солью и мукой до однородности, обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон и остудите. Остывшие блинчики нарежьте тонкой соломкой. Крабовые палочки, болгарский перец и помидоры (без сочной сердцевины) нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной терке. Для заправки смешайте майонез с чесноком, пропущенным через пресс. В салатнике соедините все ингредиенты, включая нарезанные блинчики, аккуратно перемешайте с заправкой и сразу подавайте. Приятного аппетита!

