Приметы 29 октября: Лонгин Сотник — Вратник и целитель зрения

Народные поверья 29 октября связаны с памятью мученика Лонгина Сотника, прозванного Вратником. Считается, что римский воин исцелился от катаракты, когда на его глаза попала кровь распятого Иисуса, после чего он уверовал. В народе его считали не только целителем глазных недугов, но и стражем, охраняющим границу между добром и злом, оберегающим дом от нечистой силы.

Погодные приметы 29 октября

Если небо чистое и звездное ночью, значит, завтра будет хорошая погода. Если звезды тусклые или луна бледная — к снегопаду и морозам. Красный, расплывчатый круг — к ветру и снегопаду.

Утром прошел дождь, следовательно, скоро будет ясно.

Сильный, порывистый ветер сулит ливень в ближайшее время.

Длительные туманы — к скорой оттепели.

Приметы о зверях и птицах 29 октября

Гусь стоит на одной лапке — скоро придет похолодание.

Перелетные птицы только собираются в дорогу, значит, скорее всего, зима будет теплой.

Погодные приметы на 29 октября Фото: Willi Rolfes/imagebroker.com/Global Look Press

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя ругаться, конфликтовать и злиться. Считалось, что негатив, накопленный 29 октября, скажется на всех сферах жизни.

Не стоит планировать важные дела и встречи, заключать сделки. Велик риск обмана, проблем со здоровьем.

Брать чужие вещи (даже случайно прихватить что-то чужое) тоже запрещено — это может привести к неприятностям.

Оставлять двери и ворота открытыми надолго — это могло привлечь нечисть.

Молодым девушкам гадать на любовь — к одиночеству, которое может продлиться три года.

Заниматься работой, сильно напрягающей зрение (мелкое рукоделие, чтение при плохом свете).

Детям первыми выходить из дома — нечисть способна навредить.

Что можно делать 29 октября: лечим зрение и гуляем

Просить у святого Лонгина об исцелении глазных болезней и улучшении зрения.

Умываться холодной колодезной (или ключевой) водой для укрепления глаз.

Выносить вещи, которые не носят зимой. Считалось, что последний осенний день, когда солнце еще греет, и первый мороз придают вещам целебную силу, защищающую от хворей всю зиму.

Размещать талисманы на входе в дом или двор: икону Лонгина, свечу, принесенную из храма на Сретение, а также предметы с колючими шипами или острыми гранями — для защиты от нечисти.

Много гулять и ловить лучи. Наши предки верили: «Солнце светит и недолго, но в этот день оно нам дорого».

