Приметы 29 октября: Лонгин Сотник — Вратник и целитель зрения

Народные поверья 29 октября связаны с памятью мученика Лонгина Сотника, прозванного Вратником. Считается, что римский воин исцелился от катаракты, когда на его глаза попала кровь распятого Иисуса, после чего он уверовал. В народе его считали не только целителем глазных недугов, но и стражем, охраняющим границу между добром и злом, оберегающим дом от нечистой силы.
Погодные приметы 29 октября
Если небо чистое и звездное ночью, значит, завтра будет хорошая погода. Если звезды тусклые или луна бледная — к снегопаду и морозам. Красный, расплывчатый круг — к ветру и снегопаду.
Утром прошел дождь, следовательно, скоро будет ясно.
Сильный, порывистый ветер сулит ливень в ближайшее время.
Длительные туманы — к скорой оттепели.
Приметы о зверях и птицах 29 октября
Гусь стоит на одной лапке — скоро придет похолодание.
Перелетные птицы только собираются в дорогу, значит, скорее всего, зима будет теплой.
Что нельзя делать 29 октября
Нельзя ругаться, конфликтовать и злиться. Считалось, что негатив, накопленный 29 октября, скажется на всех сферах жизни.
Не стоит планировать важные дела и встречи, заключать сделки. Велик риск обмана, проблем со здоровьем.
Брать чужие вещи (даже случайно прихватить что-то чужое) тоже запрещено — это может привести к неприятностям.
Оставлять двери и ворота открытыми надолго — это могло привлечь нечисть.
Молодым девушкам гадать на любовь — к одиночеству, которое может продлиться три года.
Заниматься работой, сильно напрягающей зрение (мелкое рукоделие, чтение при плохом свете).
Детям первыми выходить из дома — нечисть способна навредить.
Что можно делать 29 октября: лечим зрение и гуляем
Просить у святого Лонгина об исцелении глазных болезней и улучшении зрения.
Умываться холодной колодезной (или ключевой) водой для укрепления глаз.
Выносить вещи, которые не носят зимой. Считалось, что последний осенний день, когда солнце еще греет, и первый мороз придают вещам целебную силу, защищающую от хворей всю зиму.
Размещать талисманы на входе в дом или двор: икону Лонгина, свечу, принесенную из храма на Сретение, а также предметы с колючими шипами или острыми гранями — для защиты от нечисти.
Много гулять и ловить лучи. Наши предки верили: «Солнце светит и недолго, но в этот день оно нам дорого».
