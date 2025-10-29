Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 00:05

Приметы 29 октября: Лонгин Сотник — Вратник и целитель зрения

Приметы 29 октября Приметы 29 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные поверья 29 октября связаны с памятью мученика Лонгина Сотника, прозванного Вратником. Считается, что римский воин исцелился от катаракты, когда на его глаза попала кровь распятого Иисуса, после чего он уверовал. В народе его считали не только целителем глазных недугов, но и стражем, охраняющим границу между добром и злом, оберегающим дом от нечистой силы.

Погодные приметы 29 октября

  • Если небо чистое и звездное ночью, значит, завтра будет хорошая погода. Если звезды тусклые или луна бледная — к снегопаду и морозам. Красный, расплывчатый круг — к ветру и снегопаду.

  • Утром прошел дождь, следовательно, скоро будет ясно.

  • Сильный, порывистый ветер сулит ливень в ближайшее время.

  • Длительные туманы — к скорой оттепели.

Приметы о зверях и птицах 29 октября

  • Гусь стоит на одной лапке — скоро придет похолодание.

  • Перелетные птицы только собираются в дорогу, значит, скорее всего, зима будет теплой.

Погодные приметы на 29 октября Погодные приметы на 29 октября Фото: Willi Rolfes/imagebroker.com/Global Look Press

Что нельзя делать 29 октября

  • Нельзя ругаться, конфликтовать и злиться. Считалось, что негатив, накопленный 29 октября, скажется на всех сферах жизни.

  • Не стоит планировать важные дела и встречи, заключать сделки. Велик риск обмана, проблем со здоровьем.

  • Брать чужие вещи (даже случайно прихватить что-то чужое) тоже запрещено — это может привести к неприятностям.

  • Оставлять двери и ворота открытыми надолго — это могло привлечь нечисть.

  • Молодым девушкам гадать на любовь — к одиночеству, которое может продлиться три года.

  • Заниматься работой, сильно напрягающей зрение (мелкое рукоделие, чтение при плохом свете).

  • Детям первыми выходить из дома — нечисть способна навредить.

Что можно делать 29 октября: лечим зрение и гуляем

  • Просить у святого Лонгина об исцелении глазных болезней и улучшении зрения.

  • Умываться холодной колодезной (или ключевой) водой для укрепления глаз.

  • Выносить вещи, которые не носят зимой. Считалось, что последний осенний день, когда солнце еще греет, и первый мороз придают вещам целебную силу, защищающую от хворей всю зиму.

  • Размещать талисманы на входе в дом или двор: икону Лонгина, свечу, принесенную из храма на Сретение, а также предметы с колючими шипами или острыми гранями — для защиты от нечисти.

  • Много гулять и ловить лучи. Наши предки верили: «Солнце светит и недолго, но в этот день оно нам дорого».

