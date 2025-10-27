Как понять, что ваш фарфор стоит дорого: гид по оценке

Как понять, что ваш фарфор стоит дорого: гид по оценке

Тонкий, почти прозрачный белоснежный фарфор веками был символом власти, роскоши и высокого социального статуса. От изысканных ваз династии Цин до аристократических изделий Мейсена и Императорского фарфорового завода — эти предметы часто называют «белым золотом». Даже у вас дома может найтись вещь, реальная ценность которой превосходит все ожидания. В этом тексте разберемся, сколько стоит ваш фарфор и как понять, не затерялось ли на полках нечто ценное?

Базовые принципы оценки

Прежде чем пытаться установить, какова реальная стоимость фарфора из вашей коллекции, необходимо понять, из чего складывается его цена. Профессиональные оценщики и коллекционеры руководствуются четырьмя «столпами».

Изготовитель и датировка. Кто и когда создал предмет? Подлинное клеймо знаменитой мануфактуры увеличивает ценность.

Сохранность. Идеальное состояние без сколов, трещин и реставраций повышает стоимость.

Редкость и тираж. Авторские работы всегда ценятся выше массового тиража.

Художественная ценность. Сложность формы, качество ручной росписи.

Даже если предмет очень стар, не факт, что он стоит дорого. Плохое состояние предмета, его низкая художественная ценность значительно снижают стоимость фарфора — статуэтки, чашки или вазы, не важно. Простая белая тарелка с трещиной и обычной полоской краски в качестве украшения вряд ли принесет вам миллионы. Хотя и такие случаи были — правда, там речь идет о древнем китайском фарфоре.

Первый шаг: ищем и расшифровываем клеймо

Клеймо — самый простой индикатор происхождения изделия. Изучение клейма может превратиться в поиск информации в специальных каталогах, но результат того стоит.

Готовая продукция, изготовленная на фабрике «Фарфор Вербилок» в поселке Вербилки Талдомского района Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Клеймо, как правило, находится на дне. Оно может быть:

подглазурным: нанесено до обжига глазури (стереть такое невозможно);

надглазурным: нанесено поверх глазури (может стереться со временем);

вдавленным (рельефным): проставлено в сырую глину до обжига (пример таких — ранние клейма фабрики Гарднера в Вербилках, клейма завода братьев Корниловых).

Помните, что каждое клеймо имеет десятки вариаций, зависящих от года выпуска, сортности, особых условий — например, специального заказа.

Если на дне нет марки, это вовсе не знак того, что предмет плохого качества. Например, не все предметы в больших сервизах маркировались — на некоторых изделиях мастера просто ставили номер. А еще клеймо могло стереться. Для примера расскажем о клеймах популярных фабрик.

Meissen (Мейсен, Германия). Скрещенные синие мечи. Часто дополняется символами вроде звездочек или кружков. Клейма этой знаменитой мануфактуры подделывают чаще всего. Скрещенные мечи рисовали другие фабрики еще в XVIII и XIX веках, чтобы выдать свои изделия за продукцию дорогого конкурента.

Императорский фарфоровый завод (ИФЗ). Частые клейма дореволюционного периода — это вензеля правящих монархов (например, Александра II, Николая I) или двуглавый орел. После революции завод назывался сначала Государственным фарфоровым, а затем Ленинградским фарфоровым. В 1920–1930-х годах на дне его изделий можно было встретить изображение серпа и молота, в 1930-х впервые появилась знаменитая маркировка «ЛФЗ».

Качество имеет значение: тонкие стенки, звон и белая масса

Если клейма нет, но вы все равно хотите оценить примерную стоимость фарфора, обратите внимание на саму массу.

Дулевский фарфор Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тест на свет. Поднесите тарелку или чашку к яркому свету. Стенки хорошего фарфора должны слегка просвечивать.

Лучше, если предмет будет легким. Если чашка массивная и тяжелая, скорее всего, это фаянс, толстостенный или промышленный фарфор.

Рассмотрите саму фарфоровую массу. Много ли в ней черных точек, посторонних включений. Есть ли печные трещины? Чем меньше таких недостатков, тем лучше.

Кракелюр — сетка мелких трещин на глазури. В некоторых видах керамики (например, в майолике и фаянсе) он является неизбежной нормой — изделия покрываются им с возрастом. Но на антикварном фарфоре цек, как правило, считается дефектом, возникающим из-за разницы в коэффициентах расширения глазури и фарфоровой массы, и снижает ценность.

Акустический тест: чистый фарфоровый звон

Самый надежный способ проверить, нет ли в фарфоре скрытых дефектов, — это тест на звук. Аккуратно, но уверенно, постучите карандашом по стенке изделия изнутри.

Неповрежденный фарфор издает чистый, мелодичный, высокий звук, похожий на звон хрусталя. Этот звук создается благодаря высокой плотности и правильному обжигу.

Глухой звук — это почти стопроцентный признак наличия трещины. Иногда они бывают почти незаметными, волосяными.

Секрет в деталях: оцениваем роспись, позолоту и пластику

Когда мы говорим о том, сколько стоит фарфор Императорского завода или агитационная тарелка Александры Щекатихиной-Потоцкой, мы в первую очередь говорим о художественной работе, которая отличает шедевр от тиражного изделия.

Роспись: рука мастера vs тираж

Роспись — основной критерий эстетической ценности.

Роспись, выполненная вручную, ценится выше переводных картинок. Как отличить? У нее видны мазки кисти, нет идеально повторяющихся элементов. Коллекционную ценность имеют сложные и богатые рисунки — живопись.

Сколько стоят советские сервизы и статуэтки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деколь (переводной рисунок) — популярный с XIX века способ декорирования фарфора. Рисунок идеально ровный, однородный, на нем нет мазков. Внимательно осмотрите рисунок через лупу: если видите мелкую сетку или точки, это деколь.

Деколь с подрисовкой. Встречается и такой вариант декорирования, когда художники вручную дорисовывали мелкие детали поверх деколи.

Сложность росписи: максимально высоко ценится сюжетная роспись (пейзажи, жанровые сцены).

Рекомендуем также посмотреть на состояние позолоты. Сильно ли она потерта? Не подновлялась ли? Эффектно выглядит рельефная, или гравированная, позолота, которая наносилась в несколько слоев для создания объемного орнамента.

Оценка статуэток: сколько стоят фарфоровые статуэтки

Статуэтки являются отдельным и высоко ценимым направлением коллекционирования. Для определения, сколько стоят фарфоровые статуэтки, необходимо обратить внимание на определенные нюансы.

Происхождение играет первоочередную роль. Если говорить о советском фарфоре, то дороже всего будут стоить статуэтки «большой тройки» — ЛФЗ, Дулево, Вербилки. Ценятся также фигурки артели «Художественная керамика» (она же Турыгинский фарфоровый завод, «Гжель» — обратите внимание, это не фигурки с крупными бело-голубыми рисунками последних лет, а более старые и изящные изделия), Рижского фарфорового завода, Киевского экспериментального керамико-художественного завода, Хайтинского фарфорового завода, Ленинградского завода фарфоровых изделий (ЛЗФИ), фабрики «Красный фарфорист» в Чудово, необычные и малотиражные экземпляры других заводов.

В исключительно высокие суммы оценивают работы Натальи Данько для ГФЗ 1920–1930-х годов. Золотая эпоха советского фарфора — 1950-е годы. Тогда повторяли много более ранних изделий первых лет советской власти и придумывали новые композиции.

Дореволюционные скульптуры встречаются редко, поэтому почти всегда стоят дорого. Композиции частных российских компаний вроде завода Миклашевского могут продаваться за сотни тысяч рублей. Разумеется, стоимость изделий Императорского фарфорового завода, изготовленных до революции, тоже не низкая.

Идеальное состояние статуэтки — это отсутствие даже самых мелких сколов и тонких трещинок. Даже профессионально выполненная реставрация, которую можно обнаружить под ультрафиолетом, снижает цену. Если вещь исключительно редкая, она может стоить дорого даже с дефектами.

Огромную ценность имеют старые изделия с нетиражной, авторской росписью.

Фарфоровая фигурка мануфактуры Allach, Германия Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Если говорить про более массовые статуэтки советского периода, то высоко ценятся изделия на определенные темы — например, «Счастливое детство». Фигурки 1950-х годов, изображающие детей за игрой, бытовыми занятиями, на учебе, могут стоить до 50 тысяч рублей и выше. Дорого стоят статуэтки на тему дружбы народов, выпущенные к фестивалю молодежи и студентов 1957 года. Популярны также театральная, спортивная тематики.

Вопрос датировки: ГДР и Германия

Антикваров часто спрашивают, сколько стоит фарфор ГДР.

После Второй мировой войны многие европейские мануфактуры, расположенные на территории Восточной Германии, продолжали работать. Фарфор, выпущенный в период ГДР, разумеется, имеет свою коллекционную ценность, особенно штучные товары, предметы с авторской росписью. Однако в целом произведения второй половины XX века этих фабрик стоят дешевле, чем более ранние изделия. А уж популярный в СССР сервиз «Мадонна» — и вовсе далеко не такое желанное приобретение, как могло казаться вашим бабушкам.

Практические советы

Где продать фарфор? Идите на доски объявлений и специализированные сайты с аукционами (не путать с аукционными домами).

Нашли вашу статуэтку или изящную чашку на сайте антикварного магазина по огромной цене? Не спешите радоваться. Во-первых, в таких местах вещи часто стоят дороже и продаются годами. Чтобы узнать реальную цену, смотрите уходы предмета на недавних аукционах и тематических площадках. Можно также прямо спросить у специалистов на форумах, сколько стоит ваш фарфор.

У вас дома нашлась статуэтка Данько, фарфор частных мануфактур Российской империи начала XIX века или вовсе изделие фабрики Мейсен XVIII века? С такими вещами лучши идти в аукционные дома. Там продать получится подороже.

Помните, что даже советские статуэтки сейчас часто подделывают. Собираетесь что-то покупать или продавать? Осмотрите вещь внимательно: не выглядит ли она слишком новой и блестящей? Совпадают ли ее цвета с оригинальными? Не кажется ли клеймо нанесенным недавно?

Посмотрите наш гид по площадкам для новичков и коллекционеров — рассказали, где покупать антиквариат.