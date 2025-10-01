В Турции обнаружили следы древних людей Anadolu Agency: на юге Турции нашли следы людей, живших 7000 лет назад

Археологи сделали очередное открытие на территории древнего поселения Телль-Курду-Хююк в провинции Хатай на юге Турции, там обнаружили древние человеческие следы, сообщил в соцсети Х министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. Отпечатки ног в глине были оставлены в 5200 году до н. э. Возраст находки составляет около 7000 лет.

Находка была сделана в августе этого года в водонасыщенном глиняном слое. Ученые считают, что тут прошли древние люди, отпечатки их ступней остались в земле на тысячи лет. По словам министра культуры, обнаруженные следы пяти человек — «уникальное свидетельство» присутствия человека в доисторической Анатолии. Исследователи утверждают, что эти следы оставили люди, жившие в период Убейд. Он известен распространением керамики, общинных традиций и ремесел.

Древнее поселение Телль-Курду является одном из крупнейших доисторических поселений региона и представляет большой интерес для археологов. Следы культурных процессов залегают очень близко к поверхности. В этом регионе уже нашли остатки жилых построек, улиц и мастерских эпохи Убейда.

Ранее в Испании была обнаружена гробница-дольмен с погребальным оружием. Ее возраст составляет около 5000 лет. Внутри исследователи нашли несколько каменных ящиков с человеческими останками.