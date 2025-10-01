Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:16

В Турции обнаружили следы древних людей

Anadolu Agency: на юге Турции нашли следы людей, живших 7000 лет назад

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Археологи сделали очередное открытие на территории древнего поселения Телль-Курду-Хююк в провинции Хатай на юге Турции, там обнаружили древние человеческие следы, сообщил в соцсети Х министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. Отпечатки ног в глине были оставлены в 5200 году до н. э. Возраст находки составляет около 7000 лет.

Находка была сделана в августе этого года в водонасыщенном глиняном слое. Ученые считают, что тут прошли древние люди, отпечатки их ступней остались в земле на тысячи лет. По словам министра культуры, обнаруженные следы пяти человек — «уникальное свидетельство» присутствия человека в доисторической Анатолии. Исследователи утверждают, что эти следы оставили люди, жившие в период Убейд. Он известен распространением керамики, общинных традиций и ремесел.

Древнее поселение Телль-Курду является одном из крупнейших доисторических поселений региона и представляет большой интерес для археологов. Следы культурных процессов залегают очень близко к поверхности. В этом регионе уже нашли остатки жилых построек, улиц и мастерских эпохи Убейда.

Ранее в Испании была обнаружена гробница-дольмен с погребальным оружием. Ее возраст составляет около 5000 лет. Внутри исследователи нашли несколько каменных ящиков с человеческими останками.

Турция
археология
история
Хатай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.