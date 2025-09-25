Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:10

Археологи обнаружили уникальную гробницу возрастом 5000 лет

В Испании обнаружена 5000-летняя гробница-дольмен с погребальным оружием

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юге Испании в автономном сообществе Андалусия археологи обнаружили массивное древнее захоронение, сообщает научное издание Live Science. Найденный дольмен, возраст которого превышает 5000 лет, сохранил уникальные погребальные артефакты.

Сооружение длиной 13 метров было перекрыто крупными каменными плитами и увенчано песчаным курганом. Внутри исследователи нашли несколько оссуариев — каменных ящиков с человеческими останками, что указывает на практику коллективных захоронений.

Помимо костных останков в гробнице были обнаружены разнообразные погребальные дары. Среди находок выделяются изделия из слоновой кости, украшения из раковин, а также древнее оружие, включая наконечники стрел и алебарду.

Испания известна значительным количеством мегалитических сооружений эпохи неолита. Наиболее известным примером является 7000-летний дольмен Гуадальпераля, который, по мнению ученых, мог использоваться для проведения религиозных обрядов.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Ленинградской области поселение каменного века, которое датируется IV тысячелетием до нашей эры. В ходе раскопок обнаружены две жилые территории площадью по 600 квадратных метров, окруженные частоколом.

