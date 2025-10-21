Стало известно о возможном обрушении гробницы Тутанхамона в Египте Daily Mail: гробница Тутанхамона в Египте может обрушиться из-за наводнения

Гробница фараона Тутанхамона в Египте может обрушиться из-за наводнения, сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на источник. Эксперты отметили, что в каменных блоках начали появляться разломы на фоне повышения влажности, через них дождевая вода может проникать внутрь. При этом в гробнице могут развиться грибки, разъедающие фрески.

Существуют текущие и будущие риски, которые повлияют на структурную целостность [гробницы Тутанхамона] в долгосрочной перспективе, — говорится в сообщении.

