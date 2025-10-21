Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:13

Стало известно о возможном обрушении гробницы Тутанхамона в Египте

Daily Mail: гробница Тутанхамона в Египте может обрушиться из-за наводнения

Фото: Kevin E. Schmidt/ZUMAPRESS/Global Look Press

Гробница фараона Тутанхамона в Египте может обрушиться из-за наводнения, сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на источник. Эксперты отметили, что в каменных блоках начали появляться разломы на фоне повышения влажности, через них дождевая вода может проникать внутрь. При этом в гробнице могут развиться грибки, разъедающие фрески.

Существуют текущие и будущие риски, которые повлияют на структурную целостность [гробницы Тутанхамона] в долгосрочной перспективе, — говорится в сообщении.

Ранее в Риме неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении памятника папе Иоанну Павлу II, расположенного рядом с центральным железнодорожным вокзалом Термини. Злоумышленники нанесли на монумент краску и оставили надпись с обвинением в «фашизме».

До этого сообщалось, что знаменитая статуя Свободы в Нью-Йорке рискует быть отключенной от энергоснабжения. Причиной потенциального закрытия достопримечательности может стать шатдаун федерального правительства США, приведший к прекращению бюджетного финансирования.

Египет
гробницы
Тутанхамон
обрушения
наводнения
