Проклятие фараонов: правда, мифы и научное объяснение

Сто лет назад мир облетела сенсационная новость: британский археолог Говард Картер обнаружил в Долине Царей нетронутую гробницу фараона Тутанхамона. Это открытие стало одним из величайших событий в истории археологии, но вскоре его затмила мрачная легенда о «проклятии фараонов», которое якобы покарало всех причастных к вскрытию захоронения. История загадочных смертей участников экспедиции обросла мифами и породила бесчисленные спекуляции. Но что стоит за этой таинственной историей — сверхъестественная сила или трезвое научное объяснение?

История открытия гробницы Тутанхамона

4 ноября 1922 года в Долине Царей близ Луксора члены команды Говарда Картера случайно нашли ступени, ведущие к запечатанному входу в гробницу. Картер немедленно телеграфировал своему спонсору лорду Джорджу Карнарвону: «Наконец сделал в долине чудесное открытие: обнаружил великолепную гробницу с нетронутыми печатями». Через три недели Карнарвон прибыл на место, и 26 ноября исследователи впервые вошли в погребальные камеры. То, что они увидели, превзошло все ожидания: золотые саркофаги, драгоценные украшения, статуи, колесницы и бесчисленные артефакты, пролежавшие нетронутыми более 3200 лет.

Гробница Тутанхамона (обозначенная как KV62) оказалась единственным почти не разграбленным царским захоронением, обнаруженным в Долине Царей. Ее находка кардинально изменила представления о древнеегипетском искусстве и погребальных практиках. Однако настоящая мировая известность пришла к Тутанхамону не только благодаря сокровищам, но и из-за череды загадочных смертей, последовавших за вскрытием усыпальницы.

Интересно отметить, что сама гробница Тутанхамона относительно скромна, что свидетельствует о ее спешном приготовлении в связи с внезапной смертью молодого правителя. Это обстоятельство позже стало ключевым для понимания многих аспектов находки, включая сохранность погребения и особенности его конструкции.

Извлечение позолоченного гроба из гробницы Тутанхамона Фото: Stapleton Historical Collection/Global Look Press

Цепь загадочных смертей: что случилось с участниками экспедиции

Легенда о проклятии начала формироваться сразу после смерти лорда Карнарвона 5 апреля 1923 года. Аристократ скончался при загадочных обстоятельствах: он ушел из жизни от заражения крови после безобидного укуса комара, усугубленного порезом во время бритья. Пресса подхватила эту историю, напоминая, что за несколько недель до смерти Карнарвона писательница Мария Корелли предупреждала о «жестоком наказании для тех, кто потревожит покой фараонов». Сэр Артур Конан Дойл, создатель книг о Шерлоке Холмсе, публично высказал предположение, что смерть лорда могла быть вызвана «элементалями» — магическими сущностями, созданными жрецами для охраны гробницы.

В последующие годы умерло еще несколько человек, связанных с раскопками: археолог Артур Мейс (1928), рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд (1924), американский финансист Джордж Гоулд (1923) и другие. К 1929 году число умерших достигло 22 человек, 13 из которых непосредственно участвовали во вскрытии гробницы. Журналисты смаковали каждую деталь, приписывая любую смерть, хоть как-то связанную с экспедицией, мистическому проклятию. Даже смерть Артура Вейгалла, бывшего инспектора древностей Египта, который критиковал методы Картера и способствовал созданию легенды о проклятии, была приписана мести фараона.

Особое место в мифологии проклятия заняла история о кобре, съевшей канарейку Картера в день открытия гробницы. В египетской мифологии кобра была символом божественной власти и защиты фараонов, что придавало происшествию зловещий символический смысл. Однако современные исследователи отмечают, что подобные совпадения были искусственно выделены и гиперболизированы для создания драматического эффекта.

Открытие гробницы Тутанхамона в Долине Царей в 1922 году британским археологом Говардом Картером (1874–1939) стало одним из самых поразительных открытий в археологии Фото: Stapleton Historical Collection/Global Look Press

Научное объяснение: бактерии, радиация или грибок?

Несмотря на мистический ореол, наука предлагает рациональные объяснения трагическим событиям. Одна из наиболее убедительных версий — наличие в гробнице опасных микроорганизмов. За тысячелетия в замкнутом пространстве могли образоваться токсичные споры грибков и бактерий. Исследования показали, что в саркофагах и погребальных камерах могли сохраниться Aspergillus niger и Aspergillus flavus — грибки, вызывающие тяжелые аллергические реакции и инфекции у людей с ослабленным иммунитетом.

Лорд Карнарвон на момент смерти был серьезно болен: последствия автокатастрофы, хроническая астма и общее ослабление организма сделали его уязвимым для инфекций. Укус комара стал лишь спусковым крючком для развития рожистого воспаления, перешедшего в пневмонию и сепсис. Современные исследования воздуха внутри гробницы подтвердили наличие потенциально опасных микроорганизмов, которые могли привести к проблемам с дыханием и инфекциям.

Другие версии, такие как радиоактивные материалы или токсичные краски, не нашли достаточных подтверждений. Хотя некоторые древнеегипетские пигменты содержали мышьяк, его концентрация недостаточна для объяснения череды смертей.

Важным фактором, способствовавшим распространению мифа, было практически полное отсутствие понимания микробиологии в 1920-е годы. Современные методы стерилизации и защиты еще не были разработаны, и археологи работали без масок и перчаток, непосредственно контактируя с древними артефактами и пылью, накопившейся за тысячелетия.

Первый визит лорда Карнарвона в Долину Царей, Египет, 1922 год. Лорд Карнарвон (1866–1923), его дочь леди Эвелин Герберт и археолог Говард Картер (1874–1939) у входа в гробницу Тутанхамона Фото: Stapleton Historical Collection/Global Look Press

Совпадение или закономерность? Разбор мифа

Статистический анализ опровергает теорию проклятия. Из 58 человек, присутствовавших при вскрытии гробницы, только восемь умерли в течение 12 лет. Говард Картер, главный «осквернитель» покоя фараона, прожил до 1939 года и умер в возрасте 64 лет от естественных причин. Дочь Карнарвона леди Эвелин, которая также участвовала в раскопках, дожила до 1980 года.

Ключевую роль в создании мифа сыграли журналисты. В 1920-е годы Египет переживал период политической нестабильности, и британские газеты использовали историю о проклятии для отвлечения внимания от реальных проблем. Сенсационные заголовки привлекали читателей, а детали дополнялись и искажались для большей эффектности. Например, история о том, что в момент смерти Карнарвона в Каире погас свет, а его собака взвыла и умерла в тот же миг, так и не была подтверждена. Любопытно, что само понятие «проклятие фараонов» отсутствует в древнеегипетских текстах. Реальные проклятия, встречающиеся в гробницах, были направлены не на месть, а на защиту покоя усопшего от грабителей. Они призывали богов покарать тех, кто осквернит захоронение, но не предрекали неизбежную гибель.

Психологический аспект также играл важную роль в поддержании мифа. Так называемый эффект ожидания и сила внушения могли способствовать ухудшению здоровья у впечатлительных участников экспедиции. Известны случаи, когда люди, считавшие себя жертвами проклятия, начинали испытывать реальные физические симптомы без органических причин.

Современные исследования гробниц

С развитием науки исследователи получили новые инструменты для изучения древних захоронений. Современные археологи используют передовые технологии, такие как дистанционные зонды, томографы и средства индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риски при работе в гробницах.

Эксперты проводят сканирование гробницы Тутанхамона в Долине Царей, Луксор, Египет Фото: Zhaodingzhe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследование мумии Тутанхамона, проведенное в 2005 году с помощью компьютерной томографии, пролило свет на причину смерти фараона. Ученые обнаружили, что юный правитель страдал от множественных заболеваний, включая малярию и некроз кости, и, вероятно, умер от осложнений после перелома ноги. Эти же исследования опровергли теорию об убийстве, которая активно обсуждалась ранее.

Современные египтологи подчеркивают, что главная опасность в гробницах — не мистические проклятия, а вполне реальные биологические и химические угрозы: споры грибков, плохая вентиляция, пыль и летучие органические соединения. Именно эти факторы требуют осторожности при работе в захоронениях.

В 2019 году международная группа исследователей провела масштабное изучение условий в нескольких недавно открытых гробницах. Результаты показали наличие специфических бактериальных и грибковых сообществ, формирующихся в условиях ограниченного воздухообмена. Некоторые из микроорганизмов демонстрировали устойчивость к современным антибиотикам, что представляет особую опасность для археологов.

Золотой гроб из гробницы Тутанхамона Фото: Werner Forman/Werner Forman Archive/Global Look Press

Проклятие фараонов — это миф, рожденный сочетанием случайных трагедий, журналистских спекуляций и любви к таинственным историям. Наука предоставляет исчерпывающие объяснения загадочным смертям, а статистика доказывает, что участники экспедиции Картера умирали не чаще и не раньше, чем их современники. Открытие гробницы Тутанхамона остается одним из величайших археологических событий, которое подарило миру бесценные знания о древнеегипетской цивилизации, а не мистические байки. Современная египтология продолжает развиваться, используя новейшие технологии для изучения древних артефактов без риска для здоровья исследователей. ДНК-анализ, компьютерное моделирование и неинвазивные методы исследования позволяют получать информацию, о которой Картер и его коллеги могли только мечтать.

Ранее мы рассказывали о Великой депрессии: самый масштабный экономический кризис в истории США.