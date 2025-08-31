Какие секреты таит в себе гробница фараона Тутанхамона

Гробница фараона Тутанхамона была обнаружена в Египте в Долине Царей 4 ноября 1922 года. По сей день в истории египтологии нет более значимого события, чем эта находка. В истории Древнего Египта Тутанхамон сыграл небольшую роль, однако для мировой науки он стал великим человеком. Исследователь Говард Картер, который нашел гробницу, отмечал, что главная заслуга Тутанхамона была в том, что «он умер и был похоронен». Сокровища из гробницы Тутанхамона имеют немалую ценность не только потому, что изготовлены из золота. Дело в том, что эта гробница была практически не тронута древними грабителями, и множество предметов обихода древних египтян исследователи увидели впервые.

Короткая история правления фараона Тутанхамона

Установление датировок жизни и правления египетских царей в некоторых случаях вызывает сложности у историков из-за того, что многие письменные источники того периода были утрачены. Согласно общепринятой точке зрения, Тутанхамон был сыном фараона Эхнатона. Мальчик родился в 1341 году до н. э. и при рождении получил имя Тутанхатон.

Здесь стоит напомнить, что Эхнатон первым в истории Древнего Египта попытался ввести монотеизм, заменив всех старых божеств, которым поклонялись египтяне, на единого бога Солнца — Атона. Чтобы закрепить нововведения, столица государства была перенесена из Фив во вновь построенный город Ахетатон («Горизонт Атона»).

Тутанхатон в возрасте восьми или 10 лет вступил на престол, но в первые годы страной управляли регенты из числа соратников его отца. Когда юноша стал принимать активное участие в руководстве государством, то первым делом он отменил религиозную реформу, проведенную Эхнатоном, и поменял имя на то, под которым прожил остаток жизни. В ходе возврата к прежнему религиозному укладу старый пантеон богов был возвращен, столица перенесена в Мемфис, а Ахетатон заброшен. При молодом правителе большое внимание уделялось восстановлению храмов, посвященных старым богам. Кроме того, в годы правления Тутанхамона Египет одержал несколько военных побед над внешними противниками.

В 1323 году до н. э. в возрасте 19 или 20 лет фараон Тутанхамон неожиданно умер, не успев совершить больше никаких серьезных политических деяний.

Гробница Тутанхамона Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как была найдена гробница Тутанхамона

В 1906 году британский египтолог и собиратель древностей лорд Джордж Карнарвон нанял археолога Говарда Картера для проведения изысканий в Долине Царей. С переменным успехом раскопки продолжались до Первой мировой войны. За это время исследователи отыскали несколько гробниц правителей XII и XVIII династий Древнего Египта и даже издали книгу, посвященную совместной работе, «Пять лет исследований в Фивах». После окончания войны, в 1917 году, Говард Картер вернулся к раскопкам. Он целенаправленно искал захоронение именно Тутанхамона. За пять лет исследователь буквально перекопал Долину Царей, однако значимых находок не совершил. Осенью 1922 года рабочие вернулись на то место, с которого начали раскопки пять лет назад, и под остатками разрушенных древних хижин неожиданно нашли ступени, ведущие в подземелье, предположительно гробницу, вход в которую был замурован и закрыт древними печатями. Картер решил, что в древности захоронение не было разграблено или, по крайней мере, воры не проникали в подземелье через обнаруженный вход. Опасаясь мародеров, он приказал засыпать вход мусором и отправил известие о находке лорду Карнарвону.

Спонсор раскопок прибыл в Египет через три недели, и 24 ноября 1922 года исследователи приступили к вскрытию гробницы. Быстро обнаружилось, что подземелье все же открывали в древности дважды, однако затем печати были восстановлены жрецами. Тщательно документируя каждый шаг, ученые разобрали каменную кладку и нашли за ней тоннель, засыпанный обломками камней. После того как рабочие расчистили коридор, была обнаружена еще одна замурованная дверь. Когда ее вскрыли, исследователи попали в камеру, где были буквально складированы вещи, которые, по поверьям древних египтян, могли понадобиться усопшему в загробном мире, в том числе:

золотые носилки;

трон из золота;

статуи фараона;

вазы;

ларцы;

колесницы;

три разных ложа для сна.

Здесь были обнаружены двери в следующую комнату, однако, прежде чем добраться до них, ученым пришлось потратить несколько месяцев, чтобы произвести опись и изъять находки из гробницы Тутанхамона. Однако Говард Картер тщательно проверил печати на дверях в погребальную камеру и пришел к выводу, что древние воры не потревожили мумию.

Находки в гробнице Тутанхамона Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

При этом в первой комнате ученые все же обнаружили лаз, проделанный древними грабителями в еще одно помещение, так называемую кладовую, где находилась различная утварь. Ученые предположили, что, вероятно, ворам удалось похитить некоторые вещи из числа сокровищ гробницы Тутанхамона. Однако, что-то помешало им разграбить усыпальницу полностью.

После того как все вещи из первой камеры и хранилища драгоценностей были надлежащим образом описаны и пронумерованы, их по специально построенной узкоколейной железной дороге вывезли из Долины Царей, чтобы затем пароходом переправить в Каир. 17 февраля 1923 года Говард Картер вскрыл двери, ведущие в усыпальницу, где находилась мумия Тутанхамона.

Драгоценная мумия Тутанхамона

В погребальной камере ученые обнаружили огромных размеров деревянный ковчег, богато украшенный золотом. В дальней части помещения был найден проход в сокровищницу, который охраняли статуя Анубиса и одна из ипостасей богини Хатхор. Вскрытие ковчега представляло определенную сложность из-за того, что сооружение было невероятно тяжелым, а помещение тесным. Исследователям пришлось соорудить сложную систему из лебедок, тросов и блоков, чтобы вскрыть захоронение. Некоторые части внешнего саркофага весили около 750 кг. Через три месяца ученым удалось разобрать четыре ковчега и добраться до саркофага, вырезанного из цельного куска красного кварцита. Его закрывала гранитная плита весом больше тонны. Когда ее подняли, ученые впервые в современной истории увидели первый из трех золотых гробов фараона.

Из-за политических неурядиц раскопки в гробнице пришлось остановить на длительное время. Когда проблемы были улажены, ученые в январе 1925 года вернулись к работе. Внутренние саркофаги оказались склеены смесью масел и смол, которые заливали внутрь, чтобы обеспечить сохранность мумии. Потратив немало времени на отделение гробов друг от друга, осенью 1926 года археологи смогли добраться до мумии Тутанхамона.

Уровень, на котором находилась наука 100 лет назад, не позволил анатомам сделать глубоких выводов о здоровье фараона на основании обследования мумии. Только в начале XXI века медикам удалось провести ряд исследований, которые позволили смоделировать внешность юного правителя, сделать предположения о его состоянии здоровья и причинах смерти.

Мумия Тутанхамона Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Так, на основе данных, полученных современными исследователями, удалось выяснить, что у Тутанхамона были следующие проблемы со здоровьем:

косолапость;

волчья пасть;

малярия;

различные мутации, связанные с тем, что его отец и мать были родными братом и сестрой.

Кроме того, было обнаружено, что у фараона незадолго до смерти была сломана нога, которая неправильно срослась. На боку был обнаружен след от колеса, а сломанные ребра в этом же месте позволили предположить, что юный правитель погиб, попав под колесницу. Согласно другой версии, он умер от инфекции, попавшей в организм из-за перелома ноги. Еще одна теория предполагает, что фараон умер от малярии. Также возможно, что Тутанхамон был убит каким-либо способом в результате заговора. Так или иначе точную причину смерти фараона на сегодняшний день установить не удалось.

Самые дорогие сокровища из гробницы Тутанхамона

Самыми дорогими сокровищами из гробницы Тутанхамона стали не золото и драгоценности, а обычные вещи, которые древние египтяне использовали в быту. Из нескольких камер гробницы было извлечено более 5,4 тысячи различных предметов. Некоторые из них позволили историкам получить совершенно новые сведения о Древнем Египте: например, модель корабля дала возможность представить, как выглядел флот египтян. Также среди погребального инвентаря были найдены:

мечи;

кинжалы в ножнах;

щиты;

золотые сандалии;

зонт;

детские игрушки;

музыкальные инструменты;

посуда;

символы царской власти;

украшения с изображением жука-скарабея.

Кроме того, среди вещей было найдено большое количество тростей и посохов, благодаря чему ученые впервые смогли предположить, что у правителя была хромота или же юноша коллекционировал эти предметы.

Фараон Тутанхамон Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Факты о захоронении Тутанхамона