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09 июля 2025 в 05:20

Депутат объяснил, почему Мавзолей Ленина нужно закрыть навсегда

Депутат Иванов сравнил Мавзолей Ленина с языческой традицией бальзамирования

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов сравнил Мавзолей Ленина с языческой традицией бальзамирования тел и призвал его закрыть. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что такой практики не должно быть в православной России.

Россия возрождается как православная держава. И в этом возрождении нет места языческому обычаю бальзамирования тел. Пора восстановить историческую справедливость и похоронить [Владимира] Ленина так, как того требуют наша вера и вековые традиции русского народа. Я призываю власти РФ принять решение о закрытии Мавзолея Ленина как минимум на несколько лет, а в идеале навсегда. Это не мемориал, а мумификация памяти, застывшей в идеологическом прошлом. Мы не в Древнем Египте, чтобы сохранять тела правителей в пирамидах, — сказал Иванов.

Он отметил, что в походах в Мавзолей нет уважения к истории. Депутат призвал похоронить Ленина в могиле рядом с родными. По словам Иванова, если захоронение кажется преждевременным, то следует закрыть Мавзолей для посетителей.

Ранее специалист по бальзамированию Маргарита Антонова высказала сомнения в подлинности останков, хранящихся в Мавзолее на Красной площади. Она предположила, что тело Ленина могло быть тайно захоронено, а в усыпальнице находится муляж.

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