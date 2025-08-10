Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 21:31

Египет вернул редкие артефакты из Европы

Египет вернул из Великобритании и Германии 13 древних артефактов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Египет вернул из Великобритании и Германии 13 артефактов, среди которых череп и рука мумии, погребальная стела и амулеты, сообщили в египетском Министерстве туризма и древностей. Предметы доставили в Египетский музей в Каире для реставрации и подготовки к выставке.

Министерство туризма и древностей получило 13 артефактов, которые прибыли на родину из Соединенного Королевства и Германии, — говорится в заявлении.

Великобритания передала Египту известняковую погребальную стелу времен Нового царства, сосуд из фаянса, часть бронзовой короны, погребальную маску из бусин и несколько погребальных амулетов. Из Германии были возвращены череп и рука неизвестной мумии, а также амулет анкх — символ жизни в Древнем Египте. Все предметы планируется отреставрировать и представить на специальной выставке, посвященной возвращенным реликвиям.

Ранее итальянские исследователи обнаружили сложную систему подземных сооружений под пирамидой Хеопса, включавшую шахты, камеры и спиралевидные колонны. Ученые предположили существование аналогичных структур под пирамидой Микерина, что подтвердилось новыми находками. Эти подземные комплексы, расположенные на глубине 600 метров, вероятно, образуют единую сеть туннелей, соединяющую основные сооружения Гизы.

Египет
артефакты
Европа
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери Знамение
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Российские военные уничтожили основной опорный пункт ВСУ в Шандриголово
Умер гитарист, игравший у Михайлова и «ВИА Гры»
Глава МИД Ирана: вопрос Зангезурского коридора полностью снят с повестки
Египет вернул редкие артефакты из Европы
Названы регионы России, где на следующей неделе будет жарче всего
Улицы Дагестана оказались затоплены из-за мощного ливня
Четверых человек спасли из-под завалов в Турции после землетрясения
Роднина поделилась мечтой, связанной с живущей в США дочерью
Пробуем маринованные сливы с медом и душистым перцем!
Последствия мощного землетрясения в Турции засняли на видео
Офицер Росгвардии продавал регистрацию мигрантам прямо в военной части
Умер крупнейший акционер группы «Самолет»
Землетрясение магнитудой 6,1 обрушило жилые здания в турецком Балыкесире
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.