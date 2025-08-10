Египет вернул редкие артефакты из Европы Египет вернул из Великобритании и Германии 13 древних артефактов

Египет вернул из Великобритании и Германии 13 артефактов, среди которых череп и рука мумии, погребальная стела и амулеты, сообщили в египетском Министерстве туризма и древностей. Предметы доставили в Египетский музей в Каире для реставрации и подготовки к выставке.

Министерство туризма и древностей получило 13 артефактов, которые прибыли на родину из Соединенного Королевства и Германии, — говорится в заявлении.

Великобритания передала Египту известняковую погребальную стелу времен Нового царства, сосуд из фаянса, часть бронзовой короны, погребальную маску из бусин и несколько погребальных амулетов. Из Германии были возвращены череп и рука неизвестной мумии, а также амулет анкх — символ жизни в Древнем Египте. Все предметы планируется отреставрировать и представить на специальной выставке, посвященной возвращенным реликвиям.

