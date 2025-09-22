«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 07:58

Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха

Океанолог Сапожников: купаться на морских пляжах скоро станет совсем небезопасно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Купание на морских курортах становится менее комфортным и безопасным по всему миру из-за изменения климата и ухудшения экологической обстановки, заявил ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников в беседе с РИА Новости. По его мнению, туристы будут все чаще выбирать бассейны с видом на море вместо традиционного пляжного отдыха.

Ученый привел в пример недавний случай на египетском курорте Макади-Бэй, где несколько пляжей временно закрыли из-за появления акул. Он отметил, что отельные бассейны с морской водой становятся безопасной альтернативой, особенно в тропических регионах, где растет риск встречи с опасными морскими обитателями.

Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля, — указал Сапожников.

Он спрогнозировал постепенный переход к оборудованным бассейнам в приморских зонах. Такой формат отдыха позволяет минимизировать риски для здоровья, сохраняя при этом все преимущества морского побережья.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Всего за время операции они провели более 21,5 тыс. погружений, собрав свыше 2 тыс. тонн мазута в 22,5 тыс. мешков, последние 443 были подняты у причала в поселке Джемете.

пляжи
экология
отдых
отпуск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.