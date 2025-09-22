Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха

Купание на морских курортах становится менее комфортным и безопасным по всему миру из-за изменения климата и ухудшения экологической обстановки, заявил ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников в беседе с РИА Новости. По его мнению, туристы будут все чаще выбирать бассейны с видом на море вместо традиционного пляжного отдыха.

Ученый привел в пример недавний случай на египетском курорте Макади-Бэй, где несколько пляжей временно закрыли из-за появления акул. Он отметил, что отельные бассейны с морской водой становятся безопасной альтернативой, особенно в тропических регионах, где растет риск встречи с опасными морскими обитателями.

Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля, — указал Сапожников.

Он спрогнозировал постепенный переход к оборудованным бассейнам в приморских зонах. Такой формат отдыха позволяет минимизировать риски для здоровья, сохраняя при этом все преимущества морского побережья.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Всего за время операции они провели более 21,5 тыс. погружений, собрав свыше 2 тыс. тонн мазута в 22,5 тыс. мешков, последние 443 были подняты у причала в поселке Джемете.