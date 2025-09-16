Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:41

Спасатель объяснил, почему нельзя плавать с ранами и украшениями на теле

Спасатель Халилов: кровоточащие раны и украшения привлекают морских хищников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Купание в открытых водоемах с кровоточащими ранами или украшениями на теле представляет серьезную опасность, так как может привлечь внимание морских хищников, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию и спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, подобные предметы и запах крови действуют на животных как мощная приманка.

Акулы чувствуют кровь на расстоянии до 1,5 километра, так что утверждение «не заходить в воду с кровоточащими ранами» верное. Это также касается девушек, у которых наступили критические дни. Отмечу, что запах доходит до акулы постепенно с течением. Всем девушкам я также рекомендую снимать кольца, пирсинги, сережки и другие украшения, когда они заходят в воду. Помимо акул есть барракуды — это морская щука, которая мгновенно может откусить ухо или палец, так как для них украшения — это как наживка, приманка, — пояснил Халилов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что массового нашествия акул у египетских пляжей, в том числе в Хургаде, не наблюдается. Там отметили, что купание с понтонов в открытое море ограничено уже четыре дня, но на прибрежные зоны меры не распространяются.

акулы
советы
спасатели
хищники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.