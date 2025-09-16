Спасатель объяснил, почему нельзя плавать с ранами и украшениями на теле

Купание в открытых водоемах с кровоточащими ранами или украшениями на теле представляет серьезную опасность, так как может привлечь внимание морских хищников, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию и спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, подобные предметы и запах крови действуют на животных как мощная приманка.

Акулы чувствуют кровь на расстоянии до 1,5 километра, так что утверждение «не заходить в воду с кровоточащими ранами» верное. Это также касается девушек, у которых наступили критические дни. Отмечу, что запах доходит до акулы постепенно с течением. Всем девушкам я также рекомендую снимать кольца, пирсинги, сережки и другие украшения, когда они заходят в воду. Помимо акул есть барракуды — это морская щука, которая мгновенно может откусить ухо или палец, так как для них украшения — это как наживка, приманка, — пояснил Халилов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что массового нашествия акул у египетских пляжей, в том числе в Хургаде, не наблюдается. Там отметили, что купание с понтонов в открытое море ограничено уже четыре дня, но на прибрежные зоны меры не распространяются.