В РСТ отреагировали на сообщения о нашествии акул у египетских пляжей РСТ: массового нашествия акул в Хургаде не наблюдается

Массового нашествия акул у египетских пляжей, в том числе в Хургаде, не наблюдается, сообщила NEWS.ru пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что купание с понтонов в открытое море ограничено уже четыре дня, но на прибрежные зоны меры не распространяются.

Сегодня утром в СМИ появилась информация о якобы массовом нашествии акул в Хургаде. Сообщения о массовости не подтверждаются, — говорится в сообщении.

В РСТ также сообщили, что на прошлой неделе в Хургаде закрывали пляжи на три дня. При этом на следующий день купание там разрешили. Случаев нападения акул за последнее время не зафиксировали, россиянам посоветовали придерживаться рекомендаций морской спасательной службы.

Ранее стало известно, что в Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул. Отдыхающих предупредили об опасности купания, так как хищники подплывают близко к берегу. Акул заметили у берегов Хургады и города Макади. Там за последнее время закрыли пляжи у 10 отелей, позднее некоторые из них открыли. При этом к берегам приплывают наиболее опасные типы акул, среди которых тигровая и бычья.