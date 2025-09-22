«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 10:08

Туроператор посоветовала, куда можно недорого слетать на Новый год

Туроператор Фомина посоветовала слетать в Турцию или Киргизию на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перелет в Киргизию на новогодние праздники обойдется всего в 30 тысяч рублей, а в Турцию — в 40–45 тысяч рублей, при этом в Египет билеты можно купить за 45–50 тысяч рублей, сообщила LIFE.ru туроператор Алена Фомина. Она добавила, что стоит поторопиться с бронированием, чтобы успеть приобрести выгодные варианты.

Понятно, что Ош не самое туристическое направление. И абсолютно зря. На самом деле это древний город, ему порядка трех тысяч лет. <…> Конечно, поездка в Турцию, которую так любят россияне, всегда хорошая идея. Да, в это время о морских заплывах можно забыть. Но если вы выберете отель с подогреваемым бассейном, а таких в Турции множество, то вопрос с водными процедурами считается решенным, — заявила она.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе рассказала, что Турция, Египет и ОАЭ стали главными зарубежными направлениями у российских туристов летом 2025 года. Лидером оказалась Турция с долей рынка в 58%, за ней следует Египет с 15%, а на третьем месте разместились ОАЭ с результатом в 7%.

Россия
туроператоры
Турция
Киргизия
