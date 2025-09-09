Названы три страны, куда выезжает больше всего российских туристов

Названы три страны, куда выезжает больше всего российских туристов АТОР: больше всего российских туристов выезжает в Турцию, Египет и ОАЭ

Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты стали безусловными лидерами летнего туристического сезона 2025 года у российских путешественников, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона и основным трендам бархатного сезона. На эти три направления пришелся основной поток организованных туристов, выезжавших за границу, передает корреспондент NEWS.ru.

Согласно представленной статистике, Турция заняла первое место с долей рынка в 58%, хотя ее рост по сравнению с летом 2024 года оказался минимальным и составил лишь 8%. Ключевым фактором, повлиявшим на популярность направлений, эксперт назвала ценовую политику.

Египет на втором месте. Доля у него порядка 15%. Динамика увеличилась по сравнению с летом прошлого года на 60 с лишним процентов. На 65% вырос спрос на Египет, — сказала Ломидзе.

Третье место заняли ОАЭ с результатом в 7%, что существенно меньше показателей лидеров. При этом именно Эмираты оказались одним из немногих направлений, где цены на отдых снизились, что и объясняет рост спроса на 15%.

Ранее Майя Ломидзе заявила, что этим летом преимущественно из-за обстановки в Анапе произошел спад спроса на организованный внутренний туризм. По ее словам, снижение составило от 10 до 13%.