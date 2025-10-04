Названо число навсегда распрощавшихся с Instagram россиян

Две трети россиян (28%) прекратили пользоваться Instagram (деятельность в РФ запрещена) после ухода зарубежных соцсетей с рекламного рынка, передает ТАСС со ссылкой на опрос компании Getblogger, в котором приняли участие две тысячи человек. 32% пользователей удалили аккаунты, 26% заходят на платформу редко, а активными остались только 3%.

Бренды начали перераспределять бюджеты: 71% аудитории теперь в «ВКонтакте», 57% — на YouTube, 55% — на Rutube, 22% — в TikTok. Пользователи при этом демонстрируют высокое доверие к блогерам — почти половина не считает личные рекомендации рекламой.

После вступления в силу с 1 сентября закона о запрете рекламы на ресурсах экстремистских организаций, большинство пользователей — 66% — не заметили изменений. О росте рекламы сообщили 18%, о снижении — 16%.

Ранее гендиректор Instagram Адам Моссери публично опроверг миф, что платформа подслушивает разговоры пользователей для показа релевантной рекламы. Он объяснил, что эффективность рекомендательных алгоритмов связана с другими факторами сбора данных.