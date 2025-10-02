Клуб «Валдай»
02 октября 2025

Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе растение, которое год за годом раскрывает сотни маленьких розовых помпончиков, требуя взамен лишь капельку заботы. Маргаритка помпонная «Пинк» — именно такое сокровище. А чтобы получить крепкие, закаленные растения, я сею её под зиму. Это самый естественный и эффективный способ: семена проходят стратификацию в холодной земле, а весной дают дружные и сильные всходы, которые не боятся капризов погоды.

Сею я в конце октября или ноябре, когда установится стабильно холодная погода и земля немного схватится. Главное — выбрать сухой день и заранее подготовить грядку, чтобы земля была рыхлой и ровной. Семена просто рассыпаю по поверхности и слегка присыпаю тонким слоем торфа или подготовленной земли. Поливать не нужно! Весной, как только сойдет снег, появляются первые росточки. Эти малыши удивительно выносливы и легко переносят весенние заморозки. Уход за ними прост: прореживание, если взошли слишком густо, и полив в засушливые периоды. Уже в первый год маргаритка подарит несколько цветков, а на второй — предстанет во всей своей пышной красоте, цвету с мая и до самого снега.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
