Объединение НГЛУ с ННГУ отменили в Нижнем Новгороде

С Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского сняли обязательство объединения с Нижегородским государственным лингвистическим университетом имени Н. А. Добролюбова, заявил «НТА-Приволжье» ректор НГЛУ Никита Авралев. По его словам, оно было закреплено за предыдущим руководством ННГУ.

У университета Лобачевского есть свои ориентиры по приоритетным направлениям, которые связаны с информационными технологиями, химией, микроэлектроникой. В таком ключе присоединение к нему гуманитарного вуза не способствовало бы развитию, это ведь две противоположности. Сейчас это обязательство с ННГУ снято, — объяснил Авралев.

Он добавил, что НГЛУ считается одним из ведущих гуманитарных вузов России. В настоящее время вопросы о его слиянии с другими учреждениями не обсуждаются, заключил Авралев.

