Объединение НГЛУ с ННГУ отменили в Нижнем Новгороде

Ректор НГЛУ Авралев: с ННГУ сняли обязательство объединения с НГЛУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского сняли обязательство объединения с Нижегородским государственным лингвистическим университетом имени Н. А. Добролюбова, заявил «НТА-Приволжье» ректор НГЛУ Никита Авралев. По его словам, оно было закреплено за предыдущим руководством ННГУ.

У университета Лобачевского есть свои ориентиры по приоритетным направлениям, которые связаны с информационными технологиями, химией, микроэлектроникой. В таком ключе присоединение к нему гуманитарного вуза не способствовало бы развитию, это ведь две противоположности. Сейчас это обязательство с ННГУ снято, — объяснил Авралев.

Он добавил, что НГЛУ считается одним из ведущих гуманитарных вузов России. В настоящее время вопросы о его слиянии с другими учреждениями не обсуждаются, заключил Авралев.

В Минобрнауки РФ заявили, что приемная кампания в российских вузах в 2026 году начнется 20 июня. На заседании министерства обсудили изменения в процесс принятия абитуриентов в университеты.

