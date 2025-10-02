Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:59

Цветок для идеального сада: эта красавица не боится дождя и ветра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриллитуния представляет собой современный гибридный цветок, превосходящий обычную петунию по декоративным качествам и устойчивости. Это растение отличается крупными махровыми цветками с гофрированными лепестками и мощной корневой системой. Его способность сохранять цветение в неблагоприятных погодных условиях делает его идеальным выбором для российского климата.

Для успешного выращивания требуется солнечное место с плодородной почвой и регулярный полив. Растение демонстрирует устойчивость к дождям и ветру — цветки не повреждаются и быстро восстанавливаются после непогоды. Фриллитуния хорошо реагирует на комплексные удобрения для цветущих растений, которые вносят каждые 10-14 дней. Секрет пышного цветения заключается в своевременном удалении увядших соцветий и формирующей обрезке побегов. Растение прекрасно подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков и клумб, создавая эффектные цветущие каскады. Болезнеустойчивость и длительный период декоративности делают фриллитунию популярной среди садоводов.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

Читайте также
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
Общество
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
От «тугодума» до цветущего растения: революционный способ укоренения черенков из обычного синтепона
Общество
От «тугодума» до цветущего растения: революционный способ укоренения черенков из обычного синтепона
Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество
Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Посадите осенью — сотни малиновых шаров украсят любую клумбу! Многолетник с сибирским характером
Общество
Посадите осенью — сотни малиновых шаров украсят любую клумбу! Многолетник с сибирским характером
Чудо в вашем саду: растение, которое цветет, когда все вокруг уже пожелтело
Общество
Чудо в вашем саду: растение, которое цветет, когда все вокруг уже пожелтело
растения
цветы
сады
дачи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.