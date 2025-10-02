Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 09:40

От «тугодума» до цветущего растения: революционный способ укоренения черенков из обычного синтепона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие садоводы сталкиваются с проблемой медленного укоренения черенков, которые могут неделями сидеть в воде или вовсе загнить. Однако выход есть, и о нем не все знают. Существует простой и эффективный метод, позволяющий даже капризным растениям нарастить корни за неделю.

Все дело в использовании обычного синтепона из старой одежды или подушки. Распушите материал, поместите в емкость с водой и «посадите» в него черенки, срезанные под углом 45 градусов. Пористая структура синтепона создаст идеальную среду для корнеобразования, обеспечивая доступ воздуха и предотвращая загнивание.

Для лучшего эффекта добавьте в воду сок алоэ — природный стимулятор роста. Когда появятся корни, не выдергивайте черенок, а аккуратно обрежьте синтепон и пересадите растение в грунт.

Ранее сообщалось, что розы лучше всего размножать с помощью черенкования, особенно эффективен этот способ для миниатюрных, полуплетистых сортов, флорибунды и чайно-гибридных роз. Агроном Эльвира Абдуллина посоветовала проводить осеннюю заготовку черенков в октябре, когда наступают первые заморозки. И вот как это делать.

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

