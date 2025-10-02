От «тугодума» до цветущего растения: революционный способ укоренения черенков из обычного синтепона

Многие садоводы сталкиваются с проблемой медленного укоренения черенков, которые могут неделями сидеть в воде или вовсе загнить. Однако выход есть, и о нем не все знают. Существует простой и эффективный метод, позволяющий даже капризным растениям нарастить корни за неделю.

Все дело в использовании обычного синтепона из старой одежды или подушки. Распушите материал, поместите в емкость с водой и «посадите» в него черенки, срезанные под углом 45 градусов. Пористая структура синтепона создаст идеальную среду для корнеобразования, обеспечивая доступ воздуха и предотвращая загнивание.

Для лучшего эффекта добавьте в воду сок алоэ — природный стимулятор роста. Когда появятся корни, не выдергивайте черенок, а аккуратно обрежьте синтепон и пересадите растение в грунт.

