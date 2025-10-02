Директор ЗАЭС заявил об угрозе ядерной безопасности

Отключение внешнего электроснабжения создает угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщил директор атомной электростанции Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия 24». При этом ситуация контролируется персоналом, подчеркнул он. Пока ремонт ЛЭП не представляется возможным.

Для того, чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским персоналом техническим, ну, нужны какие-то обеспечения режима тишины на то время, которое нам понадобится для выполнения этих работ, — уточнил глава ЗАЭС.

Ранее директор станции заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую связана с визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы причастности Москвы к ударам. В ответ представитель Кремля назвал выпад политика глупым и указал, что удары наносятся Киевом. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: российские специалисты делают все возможное для обеспечения безопасности объекта.