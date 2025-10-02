Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Певец Джанго назвал самый важный инструмент в борьбе с экстремизмом

Певец Джанго: русский язык крайне важен в противостоянии идеологии экстремизма

Алексей Поддубный (Джанго) Алексей Поддубный (Джанго) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Русский язык — важнейший инструмент в борьбе с идеологией экстремизма и дезинформацией, заявил телеканалу «Крым 24» певец Джанго (настоящее имя — Алексей Поддубный). По его мнению, российскому обществу крайне важно сохранить чистоту своего языка.

Важнейшую роль играет наш с вами русский язык. Его чистота, его направленность, о чем вы говорите, как вы говорите. Я пришел к тому, что самым главным признаком нашего русского языка являются честность, откровенность и искренность. Это то, что заложено в корнях нашего языка, — высказался Джанго.

Певец также рассказал, что общался с украинцами во время событий Евромайдана. По его словам, он предупреждал людей о последствиях, однако многие не послушали его, находясь под влиянием пропаганды.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что право говорить и обучаться на родном языке является фундаментальным и неотъемлемым. По его словам, притеснять русскоязычных граждан на Украине незаконно.

