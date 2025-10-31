Юрист оценил риск получить штрафы за празднование Хеллоуина Юрист Карякин: за празднование Хеллоуина в России не могут выписать штраф

Россиян не должны привлекать к административной ответственности за празднование Хеллоуина, заявил в беседе с «Сиб.фм» юрист Демьян Карякин. По его мнению, этот праздник никак не противоречит морально-нравственным устоям российского общества.

Хеллоуин не обладает признаками экстремистской деятельности, указанными в соответствующем федеральном законе, отметил Карякин. Он добавил, что атрибутика Хеллоуина не совпадает с идеями сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и даже противоречит им.

По словам эксперта, исторически Хеллоуин трактуют как христианский праздник почитания и поминания всех усопших. В то время как сатанизм — по своей сути антоним христианству, подытожил юрист.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что инициаторам и участникам хеллоуин-вечеринок грозит штраф или арест. По ее словам, привлечь к ответственности могут тех, кто достиг 16-летнего возраста.