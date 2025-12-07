Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной Юрист Салкин: непричастность Лурье к мошенническим схемам сыграет в ее пользу

В пользу покупательницы квартиры артистки Ларисы Долиной Полины Лурье может сыграть тот фактор, что она фигурирует как добросовестный приобретатель и заплатила полную стоимость квартиры, а ее причастность к мошеннической схеме не установлена, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что оспаривается не реальность самой сделки, а обстоятельства, при которых Долина распорядилась полученными деньгами, что делает выводы о лишении покупательницы и квартиры, и денег юридически спорными.

Первый вариант развития событий: Верховный суд РФ отменяет все решения и направляет дело на новое рассмотрение, где суд либо признает, что заблуждения не было и оставляет квартиру за Лурье, либо подтверждает основание недействительности, но уже с классической двусторонней реституцией — квартира возвращается Долиной, а деньги Лурье. Второй вариант: Верховный суд РФ согласится с тем, что Долина стала жертвой обмана, но прямо укажет на необходимость двусторонней реституции, то есть возврата покупательнице уплаченных 112 млн рублей в обмен на квартиру. При этом важным будет определить порядок реституции, что в начале возвращаются деньги и только потом возвращается квартира, ― объяснил Салкин.

Также, по словам юриста, возможен вариант, когда Верховный суд РФ ограничится отменой апелляции и отправит дело на новое апелляционное рассмотрение, но с четкой правовой позицией о защите добросовестного покупателя и недопустимости ситуации, когда он остается ни с чем. В любом из этих сценариев ключевой вопрос — готов ли Верховный суд подтвердить, что риск мошенничества не может перекладываться исключительно на покупателя, действовавшего добросовестно, резюмировал Салкин.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что покупательница квартиры ждет, что Верховный суд России признает законной сделку купли-продажи, заключенную с певицей. Она подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для Лурье и ее детей.