Подземный город, удар по «Мираторгу», 130 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 31 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В ночь на 31 октября над РФ сбили 130 беспилотников. ВСУ построили подземный город в ДНР. В Орле обломки дрона упали на ТЭЦ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили 130 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Вечером 30 октября силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. По пять дронов сбили над Воронежской и Белгородской областями, два — над Курской, еще по одному — над Калужской и Тульской.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в течение ночи ВСУ попытались атаковать 14 регионов РФ с помощью 130 БПЛА самолетного типа. Больше всего беспилотников сбили над Курской областью — 31.

В ведомстве добавили, что 21 дрон был уничтожен в Воронежской области, 14 — в Белгородской и 10 — в Брянской. По девять БПЛА нейтрализовали в Орловской, Тамбовской и Тульской областях, по шесть — в Липецкой и Ярославской. Пять дронов сбили в Ростовской области, четыре — в Волгоградской, три — в Калужской, два — в Рязанской и один — в Московском регионе.

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

ПВО С-400

В Брянской области украинские дроны атаковали ферму «Мираторг» в селе Хоромном Климовского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. «К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.

Глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от столицы региона. «Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — написал он.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках ВСУ на Владимирскую область.

Орловская ТЭЦ получила повреждения из-за падения обломков беспилотника ВСУ

Жители Орла сообщили, что первые взрывы в городе прогремели в 02:12. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. Позднее стало известно, что город атаковали украинские БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на территории ТЭЦ, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, было повреждено оборудование электроснабжения.

«Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», — сообщил глава региона.

По словам Клычкова, специалисты за считаные часы восстановили электроснабжение.

«Службами „Россети Центр“ — „Орелэнерго“ произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практически полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — отметил он.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атаке 147 БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, есть пострадавшие.

«В селе Колыхалино ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. В селе Казинка пострадал мужчина, ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. Еще один мужчина, получивший баротравму от удара дрона на участке автодороги Борки — Казинка, обратился ночью в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.

По его словам, в Шебекино сотрудник одного из предприятий получил травмы в результате атаки. Ему оказали помощь в местной больнице.

Гладков также сообщил, что Белгородская область за прошедшие сутки подверглась восьми обстрелам ВСУ, в ходе которых по региону был выпущен 31 боеприпас. В селе Ясные Зори получил повреждения социальный объект, в Кукуевке — сельхозпредприятие, в Дунайке — линия электропередачи, написал губернатор.

Минобороны РФ не комментировало сообщения Гладкова об атаках ВСУ на Белгородскую область.

В Херсонской области 170 тысяч человек остались без электричества после атак ВСУ

За прошедшие сутки Херсонская область несколько раз подверглась атакам ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он заявил, что пострадал мирный житель.

«В Великой Лепетихе ранен 29-летний мужчина — с минно-взрывной травмой он доставлен в Геническую ЦРБ. Из-за повреждения оборудования электрических сетей без электроснабжения временно оставались 170 тысяч жителей в десяти муниципальных округах. Благодаря оперативным действиям энергетиков подача электроэнергии восстановлена в кратчайшие сроки», — рассказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Херсонской области также отметил, что ударам ВСУ подверглись Алешки, Ивановка, Каховка, Князе-Григорьевка, Коханы, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Корсунка и Пролетарка.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках противника на Херсонскую область.

Военные ВСУ построили подземный город в ДНР

На фоне поражения в Часове Яре солдаты ВСУ с начала 2025 года активно готовились к обороне Константиновки в ДНР, построив подземный город, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«С апреля начали интенсивно зарываться в центре города, строить не просто окопы и блиндажи, а делать подземные переходы. Их количество сопоставимо, как и в Часове Яре. Мы говорим о подземном городе, в котором они будут свободно передвигаться», — рассказал он.

Киселев отметил, что будет нелегко заставить противника покинуть Константиновку, учитывая, что он долго в нем окапывался. Кроме того, над городом летает множество БПЛА, туда завезли большое количество боеприпасов. Никаких трудностей с дронами любой маркировки, как утверждает командование украинской армии, на данный момент нет, добавил он.

Украине не хватает денег для продолжения боевых действий

У Украины скоро могут закончиться деньги для продолжения военных действий, пишет журнал Economist. Отмечается, что два из трех источников финансирования — помощь США и кредиты — практически исчерпаны, а Европа не может прийти к единому решению.

«Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у нее закончатся деньги», — сказано в публикации.

Для продолжения противостояния с Россией в период с 2026 по 2029 год Украине потребуется порядка $389 млрд финансовой и военной поддержки. Эта сумма почти вдвое превышает объем помощи, предоставленной европейскими странами Киеву с начала специальной военной операции.

