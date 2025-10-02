Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын Nikkei: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп может посетить демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями и встретиться там с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщило издание Nikkei Asia. Журналисты отметили, что главы двух государств уже виделись в том месте в 2019 году.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия. Он заявил, что подобное вооружение является гарантом мира и суверенитета страны, а отказ от него равносилен самоуничтожению. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что ядерный арсенал страны служит сдерживающим фактором против военных амбиций США и их союзников.

До этого президент Республики Корея Ли Чжэ Мен указал, что КНДР близка к завершению разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США. По его словам, для окончательного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну техническую задачу — обеспечить безопасное возвращение боеголовки в атмосферу. Президент Южной Кореи предложил продолжить работу по полной денуклеаризации на Корейском полуострове.