02 октября 2025 в 10:59

Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын

Nikkei: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп может посетить демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями и встретиться там с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщило издание Nikkei Asia. Журналисты отметили, что главы двух государств уже виделись в том месте в 2019 году.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия. Он заявил, что подобное вооружение является гарантом мира и суверенитета страны, а отказ от него равносилен самоуничтожению. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что ядерный арсенал страны служит сдерживающим фактором против военных амбиций США и их союзников.

До этого президент Республики Корея Ли Чжэ Мен указал, что КНДР близка к завершению разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США. По его словам, для окончательного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну техническую задачу — обеспечить безопасное возвращение боеголовки в атмосферу. Президент Южной Кореи предложил продолжить работу по полной денуклеаризации на Корейском полуострове.

