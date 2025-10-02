Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 12:04

Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову

Глава Свердловской области Паслер назначил Козлова новым вице-губернатором

Денис Паслер Денис Паслер Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о назначении Василия Козлова на должность своего заместителя, передает РБК. Козлов также будет выполнять обязанности вице-губернатора в случае его отсутствия. Предшественник Козлова на посту Олег Чемезов был уволен 25 сентября и сейчас находится под арестом.

Паслер также издал указ о назначении Татьяны Савиновой, она заняла пост министра здравоохранения, ее заместителями стали Азат Салихов и Сергей Швиндт. Они приступили к работе с 1 октября. Все, кроме Савиновой, работали в команде предыдущего главы региона Евгения Куйвашева.

Правительство области ушло в отставку в полном составе 16 сентября, сразу после инаугурации Паслера. После назначения новый губернатор уволил министра цифрового развития и связи Михаила Пономарькова и министра экономики и территориального развития Руслана Садыкова.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был задержан правоохранительными органами. Его арестовали в отделе полиции, куда он прибыл по полученной повестке. Чиновник проходит по уголовному делу, связанному с деятельностью уральских предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова. Его также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Свердловская область
губернаторы
Денис Паслер
регионы
министры
