Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:07

Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае

Магдьяш из «Наша Russia» переехал в ОАЭ для обучения релокантов актерству

Валерий Магдьяш в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы» Валерий Магдьяш в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы» Фото: РИА Новости

Валерий Магдьяш, известный по роли Джамшута в ситкоме «Наша Russia», переехал в Дубай, передает Telegram-канал Mash. По его данным, в ОАЭ актер собирается преподавать актерское мастерство релокантам.

74-летний Магдьяш уже начал активно вести социальные сети, чтобы стать более узнаваемым. Больше пяти лет он провел в ставропольском приюте для бездомных, пока его не заметил девелопер, ведущий бизнес в России и ОАЭ. Тот пригласил артиста исполнить роль строителя в одном из проектов.

В сентябре 2018 года стало известно, что после ограбления актер лишился документов и крупной суммы, предназначенной для покупки новой квартиры взамен проданной. В результате он оказался на улице. Из столицы артист отправился в Минеральные Воды, где некоторое время жил на вокзале.

Ранее звезда фильма «Наша Russia. Турция» Юлия Живейнова, живущая в Италии уже 20 лет, рассказала о притеснениях ее сына в странах Европы. В школе мальчика унижали из-за происхождения, и матери пришлось вмешаться. При этом, когда выходят фильмы с участием Живейновой, соседи начинают относиться к ней с уважением. По словам актрисы, из-за русской фамилии ей уже отказали в двух проектах в Италии и Франции.

актеры
ситкомы
Дубай
релоканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.