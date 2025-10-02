Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае Магдьяш из «Наша Russia» переехал в ОАЭ для обучения релокантов актерству

Валерий Магдьяш, известный по роли Джамшута в ситкоме «Наша Russia», переехал в Дубай, передает Telegram-канал Mash. По его данным, в ОАЭ актер собирается преподавать актерское мастерство релокантам.

74-летний Магдьяш уже начал активно вести социальные сети, чтобы стать более узнаваемым. Больше пяти лет он провел в ставропольском приюте для бездомных, пока его не заметил девелопер, ведущий бизнес в России и ОАЭ. Тот пригласил артиста исполнить роль строителя в одном из проектов.

В сентябре 2018 года стало известно, что после ограбления актер лишился документов и крупной суммы, предназначенной для покупки новой квартиры взамен проданной. В результате он оказался на улице. Из столицы артист отправился в Минеральные Воды, где некоторое время жил на вокзале.

Ранее звезда фильма «Наша Russia. Турция» Юлия Живейнова, живущая в Италии уже 20 лет, рассказала о притеснениях ее сына в странах Европы. В школе мальчика унижали из-за происхождения, и матери пришлось вмешаться. При этом, когда выходят фильмы с участием Живейновой, соседи начинают относиться к ней с уважением. По словам актрисы, из-за русской фамилии ей уже отказали в двух проектах в Италии и Франции.