02 октября 2025 в 11:47

«Возникают вопросы»: в Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России

Песков: правительство России принимает меры по ситуации с топливом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с топливом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. В настоящее время бензиновый ажиотаж наблюдается в ряде российских регионов, в том числе в Крыму.

Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области, — сказал представитель Кремля.

Ранее Новак заявил, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем. Вопросы с ними решаются в ручном режиме, пояснил он. Баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Для этого, в том числе, продлено ограничение на экспорт бензина.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму временно ограничена продажа автомобильного топлива на автозаправочных станциях. Согласно новым правилам, один человек может приобрести не более 20 литров горючего. Он пообещал, что дополнительная информация о налаживании стабильных поставок будет обнародована до конца дня 3 октября.

Дмитрий Песков
топливо
бензин
Кремль
